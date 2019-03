Salió a protestar contra los travestis con una colaless roja

Hoy 17:36 -

En la capital de San Juan, Alberto Mattar, un hombre de 72 años, decidió salir a protestar en colaless por el centro de la ciudad porque no quiere que haya travestis prostituyéndose en la vereda de su casa.

Te recomendamos: "VIDEO | El emotivo homenaje a veteranos que regresaban a Malvinas"

En medio de la plaza 25 de Mayo, con un portafolio en la mano y vistiendo una tanga roja, el individuo fue interceptado y detenido por los uniformados en la zona.

El individuo denunció que está cansado de que las trabajadoras sexuales dejen tirados en la vereda los preservativos usados, y expresó su descontento con las autoridades provinciales debido a que él ya había alertado sobre esta situación, sin obtener respuesta alguna.

“Me puse la tanga porque pensé que debe haber una ley que los ampara (sic) y me vestí de la misma forma, pero parece que la ley a mí no me ampara. Es la única forma en la que logré llamar la atención, la única manera de que la sociedad se entere de que lo está pasando”, aseguró.