Fotos A la hermana de Sergio Denis le dio bronca lo que dijo el director del teatro

Hoy 17:49 -

Raúl Armisen, director del teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán, donde el lunes por la noche Sergio Denis cayó desde el escenario a una fosa con casi tres metros de profundidad, se refirió al incidente: “Esto te rompe el alma. Está claro que se resbaló. Fue un accidente, retrocedió y no vio las marcas. Están las marcas con cintas fluorescentes en la plataforma. El resto del límite del escenario tiene luces".

Por su parte, Nora Hoffmann, hermana del cantante, dijo que le dieron “bronca esas palabras. Son momentos difíciles. Por ahora, la gente del teatro está a nuestra disposición”, según destaca minutouno.com.

En cuanto al arreglo para este show, comentó que “a nosotros nos contrataron para ir a ese teatro, un productor, no me acuerdo el nombre. Yo trabajo con Sergio. A Tucumán vamos a cada rato. Yo por lo menos nunca había ido ahí. No sé él”

Respecto del estado de salud del cantante, comentó que “está disminuyendo la presión sobre el cerebro. Eso no hace que haya mejoría. Pensamos solamente en la salud de mi hermano. Anoche le hicieron algo chico para descomprimir. Hay que esperar. Esto es hora tras hora”.