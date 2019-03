El Torneo Anual puso primera en un domingo cargado de goles

13/03/2019 - El pasado domingo se puso en marcha la temporada 2019 de la Liga de Fútbol Infantil (LIFI), con la disputa de la primera fecha del Torneo Anual. En esta nueva edición, se incorporó la escuela “Loquitos por el Fútbol”, que debutó como local ante Ferroviaritos, uno de los históricos de la LIFI. Este año serán doce las escuelas participantes ya que no estarán Güemes ni Galguitos, quienes participaron regularmente hasta el 2018. La primera fecha tuvo muchas emociones y muchos goles. Y los resultados registrados fueron los que se detallan a continuación: Categoría 2006: Luis Valoy 0, Sarmiento 2; Jorge Donis 1, Santiago Lawn Tennis Club 1; Loquitos por el Fútbol 0, Ferroviaritos 6; Comercio 0, Estrella del Sur 0; Estrella Roja 1, Golcito 0; Tricolor 1, Niños Unidos 2. Categoría 2007: Luis Valoy 0, Sarmiento 0; Jorge Donis 0, Santiago Lawn Tennis Club 0; Loquitos por el Fútbol 0, Ferroviaritos 3; Comercio 6, Estrella del Sur 0; Estrella Roja 3, Golcito 1; Tricolor 2, Niños Unidos 3. Categoría 2008: Luis Valoy 2, Sarmiento 1; Jorge Donis 6, Santiago Lawn Tennis Club 0; Loquitos por el Fútbol 0, Ferroviaritos 3; Comercio 3, Estrella del Sur 0; Estrella Roja 2, Golcito 1; Tricolor 7, Niños Unidos 0. Categoría 2009: Luis Valoy 1, Sarmiento 2; Jorge Donis 1, Santiago Lawn Tennis Club 2; Loquitos por el Fútbol 1, Ferroviaritos 4; Comercio 3, Estrella del Sur 0; Estrella Roja 2, Golcito 0; Tricolor 0, Niños Unidos 6. Categoría 2010: Luis Valoy 0, Sarmiento 3; Jorge Donis 4, Santiago Lawn Tennis Club 1; Loquitos por el Fútbol 1, Ferroviaritos 2; Comercio 4, Estrella del Sur 1; Estrella Roja 3, Golcito 0; Tricolor 3, Niños Unidos 1. Segunda fecha El próximo domingo 17 de marzo, a partir de las 8.30, se jugará la segunda fecha del certamen, que tendrá la siguiente programación: Comercio vs. Loquitos por el Fútbol, Estrella del Sur vs. Tricolor, Niños Unidos vs. Estrella Roja, Golcito vs. Donis, Lawn Tennis vs. Valoy y Sarmiento vs. Ferroviaritos. El Torneo Anual constará de 22 fechas, todos contra todos a dos ruedas y por sumatoria de puntos. Luego se jugarán las Liguillas de las Copa Oro (clasifican los seis primeros) y Plata (clasifican del séptimo al duodécimo).