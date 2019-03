Néstor Hugo Sosa abrió su Academia de Fútbol en El Porvenir

13/03/2019 - LAS TERMAS, Rí o Hondo (C) El reconocido volante termense, Néstor Hugo Sosa, abrió su propia Escuela de Fútbol. Trabaja de lunes a viernes de 18:30 a 20 en la localidad de El Porvenir que le abrió sus puertas y puso en marcha el proyecto Academia de Fútbol de Néstor Sosa de El Porvenir. La cancha está ubicada en la zona norte de Las Termas. A la academia asisten niños desde la categoría 2014 hasta la 2006, los más chiquitos tienen 5 años. “Este proyecto es superador, estamos conteniendo a 70 chicos de la calle, me acompaña Natal Giménez, estoy convencido que el deporte y el fútbol es una herramienta para contenerlos y ayudarlos y les transmito a los niños todo lo que uno aprendió en el fútbol. Elegimos este lugar aprovechando que es una zona que no hay escuelas de fútbol y convergen varios barrios cercanos y estamos en plena etapa de formación”, expresó Sosa. Los padres de los chicos que juegan en la escuela son jefes de familias humildes, trabajadoras, albañiles, empleados de la construcción y detrás de cada chico se esconde una historia de esfuerzo: “Muchos llegan en moto viajando un par de kilómetros con sus papás, algunos caminando. Aquí entrenamos todos los días. Arrancamos a las 18.30 hasta que se vaya el sol. A mí no me gusta pedir cosas, pero quizás hay una posibilidad de que nos pongan reflectores para que más chicos puedan venir a entrenar hasta más tarde”, resaltó Sosa, ex jugador de San Martín y Atlético Tucumán, entre otros.