El tenis de Santiago disfrutó del “Mago” Coria y Squillari

13/03/2019 - El tenis vivió un par de jornadas muy especiales, con visitas estelares. Es que se desarrollaron con total éxito las jornadas deportivas en el Santiago Lawn Tennis Club, con la gran presencia de Guillermo Coria (director del Programa Nuestro Tenis, de la Agencia Nacional de Deportes), y de Franco Squillari (director del equipo de Desarrollo de la AAT). Los dos ex tenistas (Coria ex Nº3 del mundo y Squillari ex Nº11), encabezaron una serie de actividades con los más chicos y fueron acompañados por Oscar Coria y el PF, Ignacio Melchón. Se realizaron diversas actividades comenzando las mismas por los chicos seleccionados para el campus de entrenamiento entre los cuales Santiago del Estero tuvo un muy buen número de jugadores. Fue muy especial ver el rostro de alegría de los chicos, ante las distintas rutinas que se planificaron y ante la mirada de dos ex jugadores que llevaron bien alto al tenis nacional. Entre las actividades que se realizaron con los chicos del campus podemos mencionar: distintas rutinas de entrenamiento físico, entradas en calor, ejercicios de coordinación, de intensidad, etc, Esto sirvió para que los ilustres visitantes pudieran observar ejercicios de drill, de canastos, para ver los distintos golpes, drive, revés, saques de los jugadores para luego hacer las evaluaciones correspondientes, destacando la gran entrega de todos en cada estación de entrenamiento que les tocaba e indicaciones de sus ídolos Se realizó además una gran charla para los jugadores, padres, entrenadores, público en general, en la cual se tocaron diversos temas, entre los que podemos mencionar: el rol de los padres en el acompañamiento de su hijos, la importancia de las rutinas de entrenamiento, sistemas de competencias, conductas deportivas, etc, remarcando la predisposición de los visitantes ante la cantidad de preguntas del auditorio. Actividades recreativas Se llevaron adelante actividades recreativas y de promoción con los chicos de las escuelas de tenis de la capital e interior de la provincia los cuales estuvieron acompañados por su profes y su papas. Fue un verdadero éxito tanto para los chicos que realizaron el campus de entrenamiento, como para todas las escuelas de tenis que estuvieron presentes de la Capital, Frías, Las Termas de Río Hondo, entre otras ciudades. Esta fiesta deportiva se realizó gracias al apoyo del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Deportes de la Provincia, al Lawn Tennis, que cedió las instalaciones. La coordinación del evento estuvo a cargo del prof. Álvaro Caldera.