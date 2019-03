FÚNEBRES | 13 de marzo de 2019

13/03/2019 -

Fallecimientos

- Daniel Humberto Jugo

- Magdalena Beatriz Toloza

- Claudio Gustavo Peralta

- Luis Eduardo Pérez

- Héctor Aguirre (La Banda)

- Jorge Omar Cejas (La Banda)

- Miguel Omar Sialle

- Ariel Arnaldo Valdivia (La Banda)

- Delfín Horacio Sequeira (Quimili)

- Alicia del Carmen Carabajal de Díaz

- Agustín Alejandro Corpus (Dpto. Banda)

- Segundo Orlando Juárez (Dpto. Figueroa)

Sepelios Participaciones

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en El Líbano el 8/3/19|. Mario Ayuch, su esposa Teresita Tanus, sus hijos Mario Jorge, Daniel, Guillermo, Raúl y Maximiliano Ayuch y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su viejo amigo Tarraf. Abrazamos fraternalmente a sus hijos y familia y los acompañamos en este momento de dolor.

BRAVO, DELFOR (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/19|. Boyé José y flia., participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Orlando y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, DELFOR (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/19|. "Te fuieste abriendo tus grandes alas de cóndor, porque desde allí, desde el cielo seguirás siendo centinela de la patria. Hasta siempre maestro, héroe de Malvinas, héroe de la vida". Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 12 "Benjamín Lavaisse" y del Jardín de Infantes Nº 272/12 "Mininos" de Villa Robles, Dto. Robles participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan cristiana resignación para su familia.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Dr. Julio David Alegre y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo Pepe. Ruegan una oración en su memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y flia., y Carolina Moreta y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en memoria del gran amigo.

CHRISTEN DE LEGUIZAMÓN, ADELA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/19|. Su sobrina Silvia Zarba, su esposo Oscar Gustavo Stenberg y sus hijos Cristian Oscar y María Pía participan con dolor su fallecimiento, acompañando a sus primos y demás familiares en tan doloroso momento, rogando por el eterno descanso de su alma.

GARCÍA, ROLANDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Rolo, te fuiste físicamente pero siempre estarás en nuestros corazones. Que Dios te tenga siempre en la gloria . Sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GIMÉNEZ VDA. DE FERREYRA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El jefe del servicio de Cirugía de urgencias del Hospital Regional "Dr. Ramón Carillo" Dr. Luis Avellaneda y plantel de médicos de planta y residentes participan con dolor el fallecimiento de la sra. madre del colega y compañero Dr. Mario Ferreyra. Ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ VDA. DE FERREYRA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Plantel de Enfermería del servicio de cirugía de urgencia del hospital Regional Dr. Ramón Carillo participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero Dr. Mario Ferreyra. Ruegan oraciones en su memoria

GIMÉNEZ VDA. DE FERREYRA, LIDIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dr. Jorge Martín y flia participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su colega y compañero Dr. Mario Ferreyra. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUIDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Sus hijos Patricio y Jorgelina Gómez Leguizamón y Maximiliano Gavilan Arriazu, participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, GUIDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Hermano querido, te nos adelantaste....! y quedamos otra vez creyendo que te has ido demasiado pronto, confiamos que estás en brazos del Señor y en compañía de nuestros muertos queridos. Te amamos. Sus hermanos Gina y flia, Gabriel y flia, German y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUIDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. El servicio de Psicología del (CEPSI) Eva Perón participa el fallecimiento de la hermana de la Lic. María Regina Gómez de Villarreal y acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUIDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Los compañeros de la promocion 1969, Seccion A, Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Guido. Acompañan a su familia en esta dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUIDO RICARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Querido amigo vivirás eternamente en nuestros corazones. Dr. José Chara y Fernanda Ovejero Bravo participan con gran dolor su triste partida. Ruegan una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, GUIDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Guido Ricardo Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUIDO RICARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega Dr. Guido Ricardo Gómez. Ruega oraciones en su memoria.

JUGO, DANIEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Sus hijos: José, Andrea, Cristina, Verónica y Lautaro, su hija pol.:Liz , sus nietos: José Luis, Nadia y Sofía, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de El Deán. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PERALTA, CLAUDIO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Su madre Lastenia Arias, sus hnos. Segundo, Ramona, Teresita, Raul, Carlos, Roberto, Daniel, Patricia, Sandra, hnos políticos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados 16 horas en el cementerio Los Flores Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Sus padres Dardo y Mirta, sus hijos Lourdes y Agustín, sus hermanos Tomás, Elena, Dany y Verónica participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340 (SV). EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÉREZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. El equipo directivo y personal de la Escuela Especial Nº 45, acompañan con dolor la partida repentina del sobrino de nuestro compañero Julio Salvatierra. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Sus compañeros del equipo Sara Mañu FC, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Sus tíos Lito Diósquez y Graciela Auatt, sus primos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Alberto, Ramón y Jorge Diósquez y sus respectivas famlias, participan con profundo dolor, acompañan a su familia en este dificil momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Sus tíos y primos Pedro Agüero, Maria Vitalevi, Maria Sara, Carolina, Sebastian y Santi, Juan Manuel, Solana, Manuelita y Joaquin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Su prima Mirta Suárez, sus hijos Anabel, Jorge y Cecilia Sialle con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Los compañeros y amigos del Juzgado de Ejecución Fiscal. Acompañan a su esposa Rosana e hijos en su dolor. Elevan oraciones en ssu querida memoria

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. "Yo soy el camino la verdad y la vida, el que cree en mi no morirá, y todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamas". Raul Paz y sus hijos Rauli, Virginia y Luisina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido e inolvidable amigo Miguel. "Por la misericordia de Dios, descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin".

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y flia., y Carolina Moreta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. José Tenreyro, sus hijas Micaela y Candelaria Tenreyro, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento, ruegan oraciones por su eterno descanso.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. "Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Mirta Herrera de Guzmán y familia, participa el fallecimiento de su primo y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Cristina Llugdar, sus hijos Ezequiel y Martina, e Ignacio Chamorro y su madre Alcida de Llugdar, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Juan José Cesca, Marta Chedid de Cesca y sus hijos Juan Martín, Ana Paula, Luisina y su nieta Olivia, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. "Amigo ya descansas junto a Jesús y María". Chelo Chazarreta y Sandra Clavero, acompañan a Roxana y sus hijos Miguel Ignacio, Agustin, Rocio y demas fliares. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Ramón S. Chamorro y flia., Bochi Chamorro y flia., participan con dolor el fallecimiento de su amigo Miguel y acompañan a su querida flia. en este duro trance. Ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. "Rogamos al Señor te reciba en paz y te colme de bendiciones". Mirta de Clavero, sus hijos Nancy y Ariel Pujol, Sandra y Chelo Chazarreta, Mariné y Pocho Villalba y sus nietos Jeronimo, Luz, y Sol, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Tu partida tan repentina nos deja un inmenso dolor, nos queda los recuerdos más lindos y alegres. Pido a Dios nuestro Señor te reciba en su reino celestial. Su amigo Edgar Alexis Hernández, su esposa Corina y sus hijas Constanza, Macarena y Candelaria. Acompañan a Roxana, Ignacio, Agustin y Rocio en tan profunda pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Beba Fiorini de Campitelli, hijos Héctor y Marty y Diego Cardona participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su muy querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Estela Gentilini, participan con profundo dolor su fallecimiento y aco0mpañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Ángel Sirena, Cristina Cerviño, sus hijos Matias y Erin Davis, Florencia y Juan Ortiz de Zárate, Angel Agusto y Agustina Sirena, despiden con inmensa tristeza al querido Miguelito. Nuestro cariño y condolencias para toda la familia.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Tus amigos Carico y Analia Pandolfi, sus hijos Virginia y Guillermo, Emilia, Carolina y sus nietos Justina y Guillermito, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. "No me llores, yo no he muerto solo me he dormido, en los brazos del Señor". Ex-compañeras de la Promoción 82 del Colegio Hnas. Franciscanas de su esposa Roxana Tapia, participan con dolor su fallecimiento por la irreparable pérdida y ruegan pronta resignación a su familia.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Susy y Carlos Garrone participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Los socios y comision directiva de la Asociacion de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J) participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su afiliada Roxana Tapia. Se ruega oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Raúl Topa, Elina Criado y familia lamentan el fallecimiento del querido Miguel y acompañan Roxana y familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, MIGUEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Chin- Chin Ruiz y Susana Sambataro participan el fallecimiento de su querido amigo. Dios lo tenga en la gloria.

TOLOZA, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Su hijo Mario Omar Gómez, su hija política Ángela Rodríguez, su nieto Valentin Gómez y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Zanjón. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

VIVAS, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Los socios y comision directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su afiliada Claudia Vivas. Se ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACOSTA, JOSÉ FRANCISCO (Bacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/13|. Papi querido: el tiempo pasa pero tu recuerdo permanece imborrable en nosotros tantos momentos compartidos en flia. quedarán grabados en nuestros corazones. Hoy se cumplen cinco años y nueve meses de tu viaje Celestial y te recordaremos en la misa a realizarse en Catedral Basílica a las 9.30 hs. Su esposa Nora Ovejero, hijos José, Marcela y Claudia Acosta y demás familiares. Eleva oraciones en su querida memoria.

CÁCERES DE TERRERA, EVA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/18|. Madre mia hoy se cumplen 6 meses de tu partida y esa ausencia se hace cada vez más dolorosa. A medida que pasan los dias más se te extraña. Te necesitamos tanto, pero sabemos que estás junto a Dios y eso nos da consuelo y fuerzas para salir adelante. Te llevamos en lo más profundo de nuestros corazones, nunca te olvidaremos. Te amamos y extrañamos. Sus hijos y esposo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20. hs. en la parroquia Santa Rita.

GOROSITO, JOSÉ EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/19|. Su madre Sandra Gorosito, su abuela Carmen, hnos, tíos, sobrinos y demás fliares invitamos a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento a realizarse en la parroquia Santa Rita hoy a las 20 hs.

SAAVEDRA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Madre y abuela querida, vivirás por siempre en nuestro recuerdo y esperamos por verte de nuevo junto a Dios Bendito. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SARAVIA, ANA GRISELDA (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. No podemos retroceder el tiempo, solo podemos guardar el recuerdo de cada momento que pasamos juntos en familia, contaremos tus historias y recordaremos tus enseñanzas para así mantener tu esencia viva. Te queremos muchos mami!!!. Su hija Carmen Taboada, su hijo político Hugo Suarez, sus nietos, bisnietos y respectivas familias, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita Bº Jorge Newbery.

SARAVIA, ANA GRISELDA (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Sus hijos Dardo, Gringo, Carmen, Cande, Tury y Fabian, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery

SARAVIA, ANA GRISELDA (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Su hija Gringa, su hijo político Lito, sus nietos y bisnietos y respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, Bº Jorge Newbery.

SARAVIA, ANA GRISELDA (q.e.p.d) Falleció el 4/3/19|. Su hijo Fabián y su esposa e hijos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

VILLARREAL, ELMINA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confio en tu palabra". Es muy triste decirte adiós, es muy triste no contar con tu presencia viva pero sabé que vivirás en nuestros recuerdo y nuestro corazón por siempre. Tus compañeros y amigos de la Direccion Gral. de Rentas de la Provincia, invitan a la misa a realizarse hoy en Catedral Basilicas 20.30 hs. al cumplirse 9 dias de su partida a la Casa del Padre Celestial.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

AGUIRRE, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Sus familiares participan su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Malbrán - Dto. Aguirre. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

AGUIRRE, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Sus amigos de la calle 25 de Mayo: Flias. Lugones, Bosetti, Ferrando y demás vecinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Su esposa Maria Ponce, sus hijos Soledad, Yesica, Gabriel, Claudio, y Valentina y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORPUS, AGUSTÍN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Su esposa Maria Lopez, sobrinos y demás familiares, part. su fallec. sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Pozos. Dpto. Banda. hs. 11. Casa de duelo Palmares. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LUNA, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/19|. Miguel Reynoso y flia, Dolores y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria, Brille para ella la luz que no tiene fin.

VALDIVIA, ARIEL ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Sus padres y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy alas 9 hs. en el cement. La Misericordia.Casa de duelo Est. Simbolar. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO DE JUÁREZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/19|. Vecinos de la calle Quintana 2da cuadra, acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CARABAJAL DE DÍAZ, ALICIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Sus hijos: Negro, Pepe, Kiyo, Armando, Lolo, Nini, Cusi, María, Chulo y Beba, hijos pol., nietos, bis y tataranietos part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cement. de Rodeo. C. de duelo: Sunchi Caña. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, SEGUNDO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Su esposa Zoraida Lemos, sus hijos Fabian, Luciana, Exequiel, Luas, Mariela, Ale, Milagros y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cemenerio La Invernada. Dpto. Figueroa. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEIVA, LÁZARO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Porqué doblan las campanas de Telares...? Por que nos duele su partida, padre Lázaro,pero sabemos que ya se encontró con todos sus feligreses, que lo recibieron con alegría junto al Padre celestial. Familia Torres. Participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su mamá, hermanos y a sus hermanos sacerdotes y elevamos nuestras oraciones a su querida menoria. Los Telares.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Dr. Julio David Alegre y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la amiga Negra, pidiendo por su eterno descanso y cristiana resignacion a su familia. Ruegan una oración en su memoria.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Enrique Zuccarino y Ana Maria Cinzano y demas familiares, piden al Señor los provea de la fuerza necesaria de amor y fe para sobrellevar tan lamentable pérdida.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Victor Hugo Núñez y flia. participa con profundo pesar su partida al reino de Dios, de la hermana del amigo y correligionario Dr. Ángel Niccolai.

NICCOLAI MARCOS, SONIA HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. La Asociacion Inmigrantes Italianos Villa Zanjón, participa con profundo dolor el fallecimiento de Sonia Niccolai y acompaña a su hermano Angel Hugo Niccolai y familia por la pérdida irreparable, a nuestro colaborador y amigo incondicional de nuestra institución. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PIERONI, MARIO GUILLERMO (Chichí)(q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Chichí de Barrera y flia. participan con dolor el fallecimiento del tío de su hijo político Daniel Obaj y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SALVATIERRA, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez" participa con dolor el fallecimiento del padrastro de la vice directora Lic. Nancy Victoria Barrionuevo. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SEQUEIRA, DELFÍN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/19|. Señor dale el descanso eterno. Sus familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS- EMPRESA MANZINO.