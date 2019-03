Old Lions y Lawn Tennis irán de visita en el debut del Torneo Regional

Fotos INICIO. Los equipos de Santiago trabajan duro a la espera de sus juegos.

El Torneo Regional del NOA de Rugby 2019 dará comienzo este sábado y tanto Old Lions como Lawn Tennis jugarán la primera fecha como visitantes en Tucumán. El "León" enfrentará a Tucumán Lawn Tennis y los rojiblancos al actual campeón, Los Tarcos.

Ambos equipos se presentarán como locales en la 2ª cita cuando Old Lions reciba a "Uni" de Salta y LawnTennis al Jockey de Saltta, en tanto que el gran clásico del rugby santiagueño se jugará en la cuarta fecha en Lawn Tennis. Este año los 14 equipos de la Zona Campeonato no fueron divididos si no que jugarán a una rueda todos contra todos al cabo de las 13 fechas. Los dos primeros se clasificarán de manera directa a semifinales, en tanto que los cuartos de final serán protagonizados por los equipos que ocupen de la 3ª a la 6ª posición. Los otros 8 equipos finalizarán su participación en la temporada. Además, los 7 primeros del torneo se clasificarán para jugar a nivel nacional, y se asegurarán un lugar para el Regional 2020, que tendrá a sólo 10 equipos en Zona Campeonato. Los otros 3 surgirán de un torneo que se jugará entre los 7 equipos que no lograron la clasificación directa, más los 3 primeros del Ascenso 2019, en donde está Santiago Rugby.