Rosario Central va por su primer triunfo ante la "U" de Chile

Fotos TÉCNICO. Paulo Ferrari no confirmó el equipo titular.

13/03/2019 -

Rosario Central visitará hoy a Universidad Católica de Chile en un partido válido por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

El equipo rosarino jugará desde las 21.30 en el estadio San Carlos de Apoquindo, con el arbitraje del peruano Víctor Carrillo y lo televisará la señal de cable Fox Sports.

Central comenzó su participación en la Copa la semana pasada con un empate de local ante un equipo fuerte como el Gremio de Porto Alegre, de Brasil, mientras que los chilenos perdieron holgadamente con Libertad de Paraguay por 4-1.

El equipo rosarino que dirige Paulo Ferrari no tiene la formación confirmada, porque aguardará hasta último momento para ver si puede contar con los regresos de Alfonso Parot y Fernando Zampredri, y también sabe que no contará con Jonás Aguirre, ya que no se recuperó de una lesión.

En el caso de no poder contar con Parot y Zampedri, el ‘Loncho’ Ferrari apelará al juvenil Facundo Rizzi y al cordobés Claudio Riaño.

Universidad Católica, por su parte, con el DT argentino Gustavo Quinteros, contará con el regreso de otro argentino, Diego Buonanotte, y del ex Huracán Edson Puch, los delanteros del equipo.

"Quiero que a Ferrari le vaya muy bien, menos en este partido", declaró Buonanotte al diario rosarino La Capital sobre su amigo y ex compañero en River durante su etapa de futbolista, entre 2006 y 2010.