Estiman que entre fin de mes y principios de abril llegarán las vacunas contra la gripe

Fotos GRUPO DE RIESGO. La dosis será obligatoria para niños hasta dos años, adultos mayores y pacientes crónicos.

13/03/2019 -

La vacuna antigripal estará disponible en la provincia en las próximas semanas, informaron desde el Ministerio de Salud de Santiago del Estero e indicaron quiénes deberán vacunarse en forma obligatoria. La dosis se colocará de manera gratuita y obligatoria para la población de riesgo definida en todos los vacunatorios y hospitales públicos del país.

El Dr. César Monti, subsecretario de Salud de la provincia aseguró que Santiago está en lista de espera de las dosis, confirmando así que las vacunas podrán ser solicitadas en cualquier centro asistencial público, una vez que se haga la distribución.

"Estamos con consonancia con la Campaña de Vacunación de la Nación, la cual será más bien informativa sobre los cuadros que presentan. Todavía no estamos en turno de entrega. Sabemos que desde Nación ya se están comprando las dosis que serán distribuidas en todas las provincias y trabajan en la provisión de este año, pero no tenemos fecha. Se estima que debería ser antes de la entrada del otoño como siempre se hace, pero a Santiago llegaría a fines de este mes o bien principios de abril. Aún no está confirmado", remarcó el Dr. Monti.

Y agregó: "El año pasado teníamos incertidumbre con respecto al tipo de compra que habían hecho. Este año no tenemos esa incertidumbre, porque ya diagramaron la campaña y nos dijeron que ya estamos en lista de espera para la entrega de provisión".

Las vacunas deberán ser solicitadas en forma gratuita por las personas que conformen el grupo de riesgo, tal como acontece año tras año.

"Son vacunas que se distribuyen bajo el sistema de Nomivac (Registro Federal de Vacunación Nominalizado). Esto quiere decir que deben solicitarla pacientes de más de 65 años, con patologías respiratorias, los niños, las embarazadas, el personal de salud, personal de la policía. Estos serán los primeros que deberán recibir la dosis. También deberán vacunarse aquellas personas que estén fuera de este rango etario pero con patologías crónicas, por lo cual la gripe representa una amenaza. En este caso deberán contar con certificado médico", indicó el subsecretario de Salud de la Provincia.

Quiénes deben recibirla

Por su parte, en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación brindan información aún más detallada sobre los pacientes que deben vacunarse con obligación en cuenta la dosis esté disponible en la provincia.

"Deberán vacunarse personal de salud; embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación; puérperas: hasta el egreso de la maternidad (un máximo 10 días), si no recibió la vacuna durante el embarazo; niños de 6 a 24 meses de edad (son dos dosis, sino recibió dos dosis anteriormente); personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: requieren orden médica (excepto obesos) debiéndose detallar el grupo de riesgo al cual pertenecen; y personas de 65 años y mayores", cita la página web.

Finalmente, el Dr. César Monti, remarcó: "Todos los años las cepas cambian. Nosotros utilizamos la cepa que utilizan en el Hemisferio Norte en el invierno, ya que ellos ya realizaron la vacunación por haber tenido ya su invierno. La cepa de este año no es más fuerte sino más completa. El virus es uno que hace ya mucho tiempo ha dejado de ser una alerta para ser una amenaza, porque año a año muta. Hay que aclarar que todos los años tenemos epidemias o brotes, porque superan las cantidades de años anteriores. Desde el año 1998 en adelante nosotros hemos tenido gripe siempre. El problema es que el virus año a año muta por lo tanto la vacuna cambia siempre. Por eso es indispensable la vacunación".