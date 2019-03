La "Chipi" se queda con las ganas de volver al "bar" del Bailando

13/03/2019 -

Como ya está confirmada la convocatoria que los productores de "LaFlia" les hicieron a Flavio Mendoza y Aníbal Pachano para sumarse al BAR (Bailando Assistant Referí) de la nueva edición del certamen, la exintegrante de ese jurado paralelo, Mariela Anchipi lanzó sus primeras críticas : "No saben lo que yo sé de baile, igualmente me encanta que estén en el BAR. Si me llaman para bailar tendría que ver muchas cosas porque la última vez que bailé no la pasé muy bien", dijo la "Chipi", en diálogo radial con Catalina Dugli.

Y lamentó que no la hayan convocado este año, situación que ella relaciona con su faltazo en el programa final. "Este año parece que no voy a estar en el BAR, parece que se enojaron porque el último día no fui a pesar de que había pedido permiso. Tengo testigos de lo que pasó. En septiembre no estaba bien definido qué día terminaba y yo tenía un viaje planeado con mi familia, por lo que fue Dady (Brieva) a hablar del tema, que siempre me ayuda con estas cosas", contó. Y agregó: "Hoppe y el Chato nos dijeron que no había problema, que ellos lo arreglaban. Quizá no se acuerdan. Seguramente tendrán otras cuestiones para no llamarme, por ahí quieren llevar a otra persona".

El BAR volverá a estar presidido por Lourdes Sánchez.