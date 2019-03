La película llegará antes a la pantalla grande

13/03/2019 -

"The Highwaymen", dirigida por John Lee Hancock y escrita por John Fusco, se estrenará en los cines a partir de este viernes y se lanzará en el streaming Netflix el día 29 de marzo.

Kevin Costner, a quien le sientan como un guante este tipo de papeles, vuelve a ponerse en la piel de un agente de la ley como ya hiciera en "Los Intocables" (1987), "Wyatt Earp" (1994), "Tres días para matar" ‘ (2014) o "Jack Ryan: Shadow Recruit" (2014).

Y a pesar del paso de los años, sigue disfrutando de su profesión, una pasión que descubrió en su etapa universitaria.

"En el instituto empecé a tocar el piano y a leer poesía, pero pensaba que así sería difícil ganarme la vida. La interpretación me interesaba, pero no conocía a nadie que tuviera relación alguna con la industria", rememoró el cineasta.

"Luego, en la universidad, recuerdo estar en una clase de contabilidad y pensar: ¡No quiero estar aquí! Al poco me topé con un folleto con información sobre una audición para una obra de teatro y mi mente dio un giro total. Fui allí y mi vida nunca volvió a ser igual. No logré el papel, pero aquello encendió algo dentro de mí que aún no se ha apagado", manifestó.