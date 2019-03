La diva está indignada con Nicolás Maduro

13/03/2019 -

"Es un hombre que está re loco. Siempre fue loco, desde que hablaba con los pájaros. Además es un criminal, un asesino". Así se expresó Susana Giménez con respecto a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, durante una entrevista radial con Ángel De Brito para la CNN. Y precisamente para aprovechar la llegada internacional de la señal, Susana alentó al periodista: "Luchemos para que todos los días le des un palo a ver si lo tiran de una vez", dijo.

Antes, había confesado: "Agarré el diario y veo que ya son 60 los muertos por el apagón de este mamarracho, ridículo, asesino que está en el poder y no puedo creer que no lo saquen ni sus propias fuerzas armadas, o alguien de afuera. Este tipo no puede hacerse el dueño de un país y matar gente de esta manera", sostuvo la conductora que trabajó durante años en Venezuela, en donde realizó shows y filmó una película.