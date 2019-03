Susana no ve a Tinelli como Presidente

13/03/2019 -

Susana Gímez y Marcelo Tinelli son los conductores más populares y famosos de la televisión argentina, y si bien mantienen una relación cordial, ninguno de los dos se muestra amigo del otro. Es más, en su última aparición radial, durante una entrevista con Ángel De Brito para su programa de la CNN, la diva de los teléfonos dejó en claro que es más amiga del presidente Mauricio Macri, que de Tinelli. Es más aseguró que apoyará la reelección de Macri.

"Yo lo apoyo siempre porque me parece que creí que era lo mejor para la Argentina. Por supuesto que es mucho mejor que lo tuvimos, pero no quiero que el pueblo pague un costo por todo lo que hicieron los demás", lanzó Susana.

Y aclaró: "Yo creo que todo lo que están haciendo tiene que rendir sus frutos en algún momento. No sé cómo, pero tienen que parar los aumentos. No se puede aumentar todos los días porque la gente se vuelve loca".

En un momento de la entrevista, Susana admitió que "antes que el peronismo" prefiere "cualquier cosa". "Tenemos que probar cualquier cosa", destacó, aunque separó esa alternativa con un posible apoyo a una candidatura de Marcelo Tinelli a la Presidencia de la Argentina.

"Yo no creo que sea candidato a presidente, yo creo que tiene que empezar de a poquito en la política. Se necesita experiencia, cintura, algo. Los políticos son tipos muy vivos por lo general", señaló, y advirtió, que aún así, sabe que Tinelli "sería correcto, impoluto y no es chorro".

Por su parte, contó que a ella no la convocaron de ningún partido político para hacer política: "No está en mi ADN y no estoy preparada. Cualquiera no puede ser político", se sinceró y aseguró que "ni loca" podría incursionar en el mundo de la política. "Porque a mí me encanta que la gente me quiera, y si te metés en la política, a los cinco minutos la mitad del país te odia y la otra mitad no", explicó.

Susana, quien este año regresará a la cartelera de los domingos de la pantalla de Telefé con un nuevo programa de entretenimientos señaló que no está ajena a la situación que viven los argentinos. "Estamos en un momento especial económico porque el país arde. La gente está muy triste. No le alcanza la guita. Las cifras son increíbles, los aumentos también", remarcó.

Y cuando le preguntaron si invitaría a Macri a su programa, la diva confesó: "No creo que sea el momento de llevar a Macri a un programa. Fue por una cuestión de amistad y acababa de asumir la última vez que vino al piso del canal. Sigo creyendo en él, pero no quiero que haya más aumentos. Ni en Noruega pagan los impuestos que pagamos acá".

‘La gente está muy triste. No le alcanza la guita’.