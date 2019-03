Gonzalo Heredia: "A todos nos gusta que nos cuenten historias"

13/03/2019 -

Gonzalo Heredia, quien protagoniza la superproducción de época "Argentina, tierra de amor y venganza" junto a María Eugenia "China" Suárez, que debutó con gran éxito en El Trece, superando en materia de rating a la historia turca (Mi vida eres tú) que emitió Telefé, consideró que la "ficción siempre es un espejo de la sociedad".

Suárez encarna a la joven polaca Raquel Zimmerman, que llega en un barco de inmigrantes y es vendida a una red de trata que maneja el "cafishio" Samuel Trauman (Fernán Miras), al que se enfrentará Aldo Moretti (Gonzalo Heredia), quien se enamorará de ella.

¿Por qué crees que la telenovela tiene un gancho con la gente?

"Yo creo que a todos nos gusta que nos cuenten historias. Todo el tiempo nos están contando historias, desde que te mandan un WhatsApp hasta que abrís un libro y lo leés. Nos interesa saber cómo terminaron, qué hicieron los personajes e imaginamos cómo son esos mismos personajes. Es algo que no va a acabar nunca. Después cómo lo cuentes, los personajes que la cuenten, es todo un desafío. En este caso, vuelvo a los libros, están muy bien escritos. Hasta ahora creo que salieron 60 libros y no hubo nunca uno que pensara: ‘esta escena está de relleno para alargar’. De hecho, no se grabaron hijuelas, que son las escenas donde se alarga el capítulo, no hay escenas de relleno. Siempre está todo pensado y está como si fuera tejido por algo y para algo".

¿Significa un disparador a nivel social? A veces pasa que una cosa que se mostró en pantalla genera debate, más en un momento en que la mujer tomó protagonismo.

La ficción siempre es espejo de la sociedad. Siempre en la ficción hay un mensaje que se quiere dar y se puede dar mucho mejor. Sin ir más lejos, vino Luciana Peker a que la entrevistáramos y a mí lo que me gustaba saber era cómo tomaba ella que se haya mediatizado un caso en particular y sobre todo lo que pasó después, y hay algo que me decía ella que es verdad, es algo que se fue de las manos. Es algo que en un punto está bueno, esa hoja en blanco que es algo que se empieza a decir, pero no tiene normas todavía, no tiene reglas. Entonces, creo que nosotros como comunicadores que somos es nuestro deber contar una historia así, porque seguramente esto que siempre tenemos en el inconsciente colectivo de que alguien lo va a estar viendo, a alguien le va a hacer un click en algún lado del país. Va a suceder, confío en eso y tengo esa ilusión cada vez que cuento una historia.