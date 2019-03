Nació Roma, la hija de Dalma Maradona

Hoy 07:37 -

La primera nieta de Diego Maradona, Roma, hija de su primogénita Dalma, nació anoche en la Ciudad de Buenos Aires, según informaron fuentes vinculadas a la familia.

La nieta del actual entrenador de Dorados, de Sinaloa, que simultáneamente estaba dirigiendo a su equipo ante Pumas, de Unam, por los cuartos de final de la Copa de México, nació por cesárea en el Sanatorio de los Arcos, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

La hija de Diego, que el 2 de abril cumplirá 32 años, se casó en marzo del año pasado con Andrés Caldarelli y a un año de aquella boda se convirtió en madre por primera vez.

Su padre no había concurrido al casamiento de la actriz y desde aquel entonces no se los volvió a ver juntos, aunque a fines del mes que viene tiene previsto regresar al país para conocer a su nieta y celebrar, con algunos días de atraso, el cumpleaños de su hija.

De esta manera Roma se convierte en la primera nieta de Diego Armando Maradona, que ya es abuelo de Benjamín, el hijo de Giannina y el “Kun” Agüero que en los últimos días fue noticia a raíz de que salieran a la luz cuatro hijos nacidos durante su estadía en Cuba.

En los últimos días, Dalma había evitado entrar en una polémica con su padre, luego de que el abogado Matías Morla ventilara que Maradona tendría cuatro hijos más en Cuba.

“Pero, por favor, estoy a punto de parir, no me entran los corpiños ¿y ustedes pretenden que piense en otras cosas? No puedo, Juan Carlos. Perdón, Mabel. Pero acá se habla de lo importante”, escribió Dalma en su cuenta de Twitter.