Jorge Lorenzo correrá en Las Termas a pesar de la fisura en una costilla

Hoy 08:30 -

El fuerte golpe que sufrió Jorge Lorenzo durante el FP3 de Qatar, cuando cayó de espaldas al salir despedido de la Honda, tuvo consecuencias para el español según revelaron los estudios que se realizó en Lugano, la ciudad suiza en la que reside: tiene una fisura en la primera costilla del lado derecho, y necesitará de tres semanas a un mes para recuperarse del todo.

Pese a que la segunda prueba del Mundial de MotoGP es dentro de dos semanas, el propio Jorge se encargó de asegurar su presencia en el Gran Premio de Argentina, en el circuito de Las Termas de Río Hondo por medio del siguiente mensaje en sus redes sociales: "TAC hecho. Fisura en la primera costilla del lado derecho, de tres semanas a un mes de recuperación. ¡Lucharemos en Argentina!". Así que su intención es correr allí, aunque para hacerlo tendrá que recibir el visto bueno de los médicos del Mundial.

Esta nueva lesión le llega a Lorenzo tras empezar su nueva etapa en el Repsol Honda con un pobre debut en Losail al cruzar la meta décimotercero y, lo que es más preocupante, sin haberse recuperado al 100% de la rotura del escafoides de la muñeca izquierda de la que se operó a mediados de enero.

"El impacto ha sido muy fuerte y me dolió enseguida la espalda", comentaba Jorge tras la caída. La primera que tiene con la Honda, aunque luego sufrió una más leve en la clasificación.

TAC done. Fissure of the first rib on the right side, 3 weeks / 1 month to recover. We will fight in Argentina! pic.twitter.com/jaWBDvykNH