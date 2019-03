Exárbitros denuncian a Óscar Ruiz por acoso sexual

Hoy 09:27 -

Tres exárbitros del fútbol colombiano denunciaron al exjuez de FIFA, Óscar Julián Ruiz, uno de los más importantes de Sudamérica, por acoso sexual y laboral.

Ya en 2010 había sido acusado de lo mismo por parte de Germán Mauricio Sánchez, otro de sus colegas.

Durante la jornada de ayer, los exréferis Harold Perilla y Carlos Chávez lo acusaron de "toquetearlos y de hacerles insinuaciones sexuales", mientras que Javier Reina lo culpó de haber usado sus influencias en el colegio arbitral colombiano para dejarlo afuera de algunos partidos.

"Desde 2007 hasta que me retiré, me acosó. Intentó tocarme los testículos y la cola, se me insinuaba. Me dijo que él me podía llevar muy lejos porque tenía mucho poder", afirmó Perilla, exárbitro internacional, a W Radio.

Perilla aseguró haber hecho una denuncia en la fiscalía, donde en 2010 Mauricio Sánchez había presentado la suya por el mismo motivo; pero la causa quedó archivada en 2012 por falta de pruebas.

Ruiz dirigió en los mundiales de Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de eliminatorias sudamericanas y varias ediciones de la Copa Libertadores de América.