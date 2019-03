Una falla mundial dejó a millones de usuarios sin Facebook e Instagram

Hoy 15:55 -

En las primeras horas de esta tarde, una falla a nivel mundial hizo caer a Facebook e Instagram, por lo que millones de usuarios no pudieron acceder a sus cuentas en estas plataformas online.

Según lo que ha trascendido a través de otras redes sociales, como por ejemplo Twitter, no todos experimentaron los mismos inconvenientes. Algunos no pudieron loguearse en sus cuentas, otros sí pero no podían comentar posteos, enviar o recibir mensajes.

Los usuarios de Instagram experimentaron problemas similares, además de que en muchos celulares se puede leer un mensaje con la frase “no se puede actualizar el feed”.

En la mañana, WhatsApp habría experimentado algunos inconvenientes, pero fueron solucionados rápidamente. Recordemos que estas tres compañías pertenecen a un mismo grupo empresarial y están íntimamente relacionadas.