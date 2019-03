Insólito: Le retiraron de su estómago un encendedor que se tragó cuando estaba ebrio

Notas Relacionadas

En Facebook circula una historia que se volvió viral rápidamente porque detalla cómo a un joven en China le tuvieron que retirar de su estómago un encendedor luego que se lo hubiera tragado estando ebrio.

El muchacho de 23 años de edad, cuyo apellido es Li, había ingerido el elemento de ocho centímetros durante una fiesta y bajo el presunto aliento de sus propias amistades, informa Daily Mail.

El encendedor estuvo en su cuerpo durante casi 30 horas. Tiempo después de haberlo ingerido, comenzó a sentirse mal y es por eso que su padre, de acuerdo a la citada fuente, decidió trasladarlo a un hospital local en Jinzhou, en primera instancia; sin embargo, a raíz de la complejidad de la cirugía, los médicos le recomendaron llevarlo a un centro más grande.

Es así como el muchacho llegó al Hospital Shenyang Number Five el domingo por la mañana, un día después de haberse tragado el encendedor. En dicho nosocomio, los médicos pudieron retirarle el elemento, luego de usar un pequeño instrumento ayudado por gastroscopia, un examen en el que se utiliza un tubo flexible delgado para poder visualizar el esófago, el estómago y el duodeno.

Guiándose de las imágenes del estómago de Li que se proyectaron en un monitor, los doctores lograron extraer el encendedor. Ellos alegaron que este procedimiento, que duró tres minutos, traería menos impacto en el paciente en comparación con una cirugía.

Shang Shu, supervisor del Hospital Shenyang Number Five, precisó en un informe compartido por el nosocomio, que el joven fue afortunado ya que si el encendedor no se hubiera extraído a tiempo, podría haber explotado dentro de su vientre.

Por si fuera poco, también se salvó de sufrir daños irreparables en su mucosa gástrica, en el hipotético caso de que el líquido inflamable se hubiera esparcido en su cuerpo. Según Daily Mail, el joven de esta historia viral de Facebook, ahora se encuentra en condición estable.

