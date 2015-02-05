CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de marzo de 2019

A LAS 18.00 HUÉRFANAS

14/03/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MI VIDA EERES TU

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA EERES TU (CONTINUACIÓN)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

23.30 VHS

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

08.34 GAME OF THRONES ICE AND

FIRE. A FORESHADOWING

08.42 LOCOS POR LAS NUECES

10.24 DUPLICIDAD

12.52 HULK

15.32 GAME OF THRONES ICE AND FIRE.

A FORESHADOWING

15.49 THE DUFF

17.44 LIGA DE LA JUSTICIA Y JÓVENES

TITANES. UNIÓN EN ACCIÓN

19.19 HULK

22.00 ENEMIGO PÚBLICO

TCM

08.36 LOST

09.22 LOST

10.06 LOST

10.50 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

11.15 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

11.39 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

12.04 LA NIÑERA

12.27 LA NIÑERA

12.51 LA NIÑERA

13.14 LOST

13.58 LOST

14.43 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

15.07 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

15.32 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

15.57 LA NIÑERA

16.22 LA NIÑERA

16.45 LAS AVENTURAS DE ZACHARY

BEAVER

18.17 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA

YORK

20.05 ESPANGLISH

22.00 INFRAMUNDO

TNT

08.01 SWORDFISH. ACCESO

AUTORIZADO

09.52 EL TESORO DEL AMAZONAS

11.38 EL TURISTA

13.28 ROBO EN LAS ALTURAS

15.20 GRAVEDAD

16.54 PIRATAS DEL CARIBE.

NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

19.21 STAR WARS. EL DESPERTAR DE

LA FUERZA

22.00 LA QUINTA OLA

00.10 EL VENGADOR DEL FUTURO

SPACE

07.02 EL SEXTO DÍA

09.18 EL PATRIOTA

11.44 TIMECOP

13.38 EL HOMBRE ARAÑA 2

15.49 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

17.53 HOMBRES DE NEGRO 3

19.50 AIR AMERICA. LOCOS POR EL

PELIGRO

22.00 VACACIONES EXPLOSIVAS

23.58 FUEGO CON FUEGO

CINECANAL

11.30 MALAS ENSEÑANZAS

13.07 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER

VENGADOR

15.17 EL TRANSPORTADOR 2

16.50 TRANSFORMERS. EL LADO

OSCURO DE LA LUNA

19.37 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

22.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN


A DÓNDE IR

CCB

(LIBERTAD 439)

+JUEVES 14, A LAS 20, SILVIA PÉ-

REZ TREJO PRESENTARÁ SU LIBRO

“ACADEMIA DE MUJERES”.

ENCUENTRO’S CAFÉ,

BAR & CULTURA

(REP. DEL LÍBANO (S) 244)

+VIERNES 15, RECITAL EXCLUSIVO

DE RODDY MONTENEGRO.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES 15, SHOW DE CLAUDIO

ACOSTA, Y ARTISTAS INVITADOS.

TEATRO ADATISE

(LIBERTAD 175)

+SÁBADO 16 Y DOMINGO 17,

A LAS 22, SE PRESENTARÁ

LA OBRA “ATRINCHERADOS,

(¿QUIÉN ESTÁ PRESO?)”.

+VIERNES 22, ALAS 22, IRMA,

MÚSICA POPULAR.

CASA DEL FOCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 16, A LAS 23, MÓSOJ ÑAUPA.

INVITADO: NACHO CARRIZO.

HÉRCULES (OCHIUZZI 376)

+SÁBADO 16, A LAS 22, SUBIRÁ A

ESCENA LA OBRA “PUTO”.

CASA DE LA CULTURA Y

DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS

20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA

TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS

RECITALES ORGANIZADOS POR

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

+ LUNES 18, COMENZARÁN LAS

CLASES DE GUITARRA PARA NIÑOS

MAYORES DE 10 AÑOS. ES NECESARIO

TENER EL INSTRUMENTO.


SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

14/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 22:20

(Cast)

15/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40

(Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

14-15/03 -17:00 (Cast)

16-17/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

14/03 - 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

14/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast) 22:00

(Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

14-15/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

14/03 - 22:20 (Subt)

15-16/03 - 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

17-20/03 - 22:20 (Subt)

GREEN BOOK: UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

14-15/03 -16:25 (Subt)19:00 (Subt)

VENGANZA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

14/03 - 22:30 (Subt)

15-16/03 - 21:35 (Subt) 00:05 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

MALIGNO APTO 16 años Con Leyenda

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40- 22:50-

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00-19:20-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 17:10- 19:50-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.

 
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