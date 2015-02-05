CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de marzo de 2019
A LAS 18.00 HUÉRFANAS
Por El Liberal
14/03/2019 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MI VIDA EERES TU
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MI VIDA EERES TU (CONTINUACIÓN)
23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.00 VERDADES SECRETAS
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR CANAL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
23.30 VHS
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.34 GAME OF THRONES ICE AND
FIRE. A FORESHADOWING
08.42 LOCOS POR LAS NUECES
10.24 DUPLICIDAD
12.52 HULK
15.32 GAME OF THRONES ICE AND FIRE.
A FORESHADOWING
15.49 THE DUFF
17.44 LIGA DE LA JUSTICIA Y JÓVENES
TITANES. UNIÓN EN ACCIÓN
19.19 HULK
22.00 ENEMIGO PÚBLICO
TCM
08.36 LOST
09.22 LOST
10.06 LOST
10.50 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
11.15 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
11.39 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
12.04 LA NIÑERA
12.27 LA NIÑERA
12.51 LA NIÑERA
13.14 LOST
13.58 LOST
14.43 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
15.07 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
15.32 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
15.57 LA NIÑERA
16.22 LA NIÑERA
16.45 LAS AVENTURAS DE ZACHARY
BEAVER
18.17 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA
YORK
20.05 ESPANGLISH
22.00 INFRAMUNDO
TNT
08.01 SWORDFISH. ACCESO
AUTORIZADO
09.52 EL TESORO DEL AMAZONAS
11.38 EL TURISTA
13.28 ROBO EN LAS ALTURAS
15.20 GRAVEDAD
16.54 PIRATAS DEL CARIBE.
NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
19.21 STAR WARS. EL DESPERTAR DE
LA FUERZA
22.00 LA QUINTA OLA
00.10 EL VENGADOR DEL FUTURO
SPACE
07.02 EL SEXTO DÍA
09.18 EL PATRIOTA
11.44 TIMECOP
13.38 EL HOMBRE ARAÑA 2
15.49 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
17.53 HOMBRES DE NEGRO 3
19.50 AIR AMERICA. LOCOS POR EL
PELIGRO
22.00 VACACIONES EXPLOSIVAS
23.58 FUEGO CON FUEGO
CINECANAL
11.30 MALAS ENSEÑANZAS
13.07 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER
VENGADOR
15.17 EL TRANSPORTADOR 2
16.50 TRANSFORMERS. EL LADO
OSCURO DE LA LUNA
19.37 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
22.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
A DÓNDE IR
CCB
(LIBERTAD 439)
+JUEVES 14, A LAS 20, SILVIA PÉ-
REZ TREJO PRESENTARÁ SU LIBRO
“ACADEMIA DE MUJERES”.
ENCUENTRO’S CAFÉ,
BAR & CULTURA
(REP. DEL LÍBANO (S) 244)
+VIERNES 15, RECITAL EXCLUSIVO
DE RODDY MONTENEGRO.
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
+VIERNES 15, SHOW DE CLAUDIO
ACOSTA, Y ARTISTAS INVITADOS.
TEATRO ADATISE
(LIBERTAD 175)
+SÁBADO 16 Y DOMINGO 17,
A LAS 22, SE PRESENTARÁ
LA OBRA “ATRINCHERADOS,
(¿QUIÉN ESTÁ PRESO?)”.
+VIERNES 22, ALAS 22, IRMA,
MÚSICA POPULAR.
CASA DEL FOCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 16, A LAS 23, MÓSOJ ÑAUPA.
INVITADO: NACHO CARRIZO.
HÉRCULES (OCHIUZZI 376)
+SÁBADO 16, A LAS 22, SUBIRÁ A
ESCENA LA OBRA “PUTO”.
CASA DE LA CULTURA Y
DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS
20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA
TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS
RECITALES ORGANIZADOS POR
SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 367)
+ LUNES 18, COMENZARÁN LAS
CLASES DE GUITARRA PARA NIÑOS
MAYORES DE 10 AÑOS. ES NECESARIO
TENER EL INSTRUMENTO.
SUNSTAR
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
14/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 22:20
(Cast)
15/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40
(Cast) 00:10 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACION (ATP)
14-15/03 -17:00 (Cast)
16-17/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
A DOS METROS DE TI (2D)
ROMANCE (+13 AÑOS)
14/03 - 19:20 (Subt) 22:30 (Subt)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
14/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast) 22:00
(Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
14-15/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
MALIGNO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
14/03 - 22:20 (Subt)
15-16/03 - 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)
17-20/03 - 22:20 (Subt)
GREEN BOOK: UNA AMISTAD
SIN FRONTERAS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
14-15/03 -16:25 (Subt)19:00 (Subt)
VENGANZA (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
14/03 - 22:30 (Subt)
15-16/03 - 21:35 (Subt) 00:05 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MALIGNO APTO 16 años Con Leyenda
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:40- 22:50-
CAPITANA MARVEL APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00-19:20-
22:00- 22:40
CASTELLANO 3D 17:10- 19:50-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
MIS HUELLAS A CASA ATP
CON LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00-
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-201 17:00
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:30
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $190
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada General: $200
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$130 todos los días.