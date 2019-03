César Menotti vs. Scaloni: "No hubiese convocado a Messi"

Fotos VISIÓN Menotti opinó sobre la citación de Messi para los amistosos.

14/03/2019 -

César Luis Menotti, campeón del mundo en Argentina 1978 con el seleccionado nacional y actual director de selecciones argentinas, reconoció que no hubiera "convocado" a Lionel Messi para los amistosos contra Venezuela y Marruecos, en la doble fecha Fifa del 22 y 26 de marzo.

"El fútbol tiene cuatro acciones: defender, recuperar la pelota, generar juego y definir las jugadas. Messi necesita llegar a un equipo que esté en funcionamiento esas cuatro acciones. No lo hubiese convocado ahora porque está jugando instancias decisivas", explicó Menotti en una nota con TyC Sports.

Messi, al igual que Ángel Di María, regresará al seleccionado argentino luego del Mundial de Rusia 2018 en los partidos ante Venezuela (el 22 de marzo, desde las 22, en el Wanda Metropolitano de Madrid) y Marruecos (26 de marzo, desde las 16, en el Grand Stade de Tanger).

Además, el ex DT de Boca y Barcelona, de España, analizó: "Messi necesita del descanso de responsabilidades. Messi juega de Messi, si querés que juegue de otra cosa, entendés muy poco de esto. Messi no puede venir a batir huevos, la torta ya debe estar hecha. Él necesita una selección sólida".

Por otra parte, Menotti remarcó que lo hace "más feliz" dirigir a un plantel, que el cargo de director de Selección.

"Me gusta mucho más entrenar que este cargo de director de Selecciones, pero estoy feliz. Con Scaloni hablamos mucho de fútbol. Yo no estoy acá para elegirle jugadores al entrenador. El entrenador de la Selección Argentina se llama Scaloni, no es Ayala, Samuel, nadie. Es Scaloni", explicó.

Menotti adelantó: "Me voy a reunir con Gallardo, y con todos los entrenadores de los equipos que les citemos jugadores. Incluso quiero juntarme con los presidentes. Estoy poniendo cincuenta años de mi vida para ayudar a estos jóvenes entrenadores".