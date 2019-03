Antonio Banderas es el "alter ego" de Pedro Almodóvar en su filme

14/03/2019 -

Antonio Banderas, quien comenzó su carrera cinematográfica en 1982 con el cineasta Pedro Almodóvar y se convertirá en el "alter ego" del director manchego en su película "Dolor y gloria", aseguró que el nuevo filme tiene "algo de psicoanálisis" porque contiene "una búsqueda muy profunda dentro de él". Banderas dijo que Almodóvar "trata de comunicar cosas muy complicadas a través del cine, que es la única manera que utiliza Pedro para tratar con el mundo y consigo mismo".

"Él dice que es su película más autobiográfica, pero todas lo son o tienen algo de eso; esta es aún más íntima", agregó a EFE.

A su vez, Almodóvar señaló en la misma nota que es su película "más sincera y personal, casi su vida", contada desde el momento en el director de cine al que interpreta Banderas, se encuentra en crisis personal, física, emotiva y de recuerdos.

"Esto no es un documental", definió el director, ganador de un Óscar, y aseguró que muchas de las cosas de la película están ahí "para no decepcionar a los periodistas y a quienes" lo ven reflejado.

Y, acotó: "Empecé el guión pensando en mí mismo, pero de inmediato la regla de la ficción me llevó por otro camino que no es exactamente el de la realidad, lo cual no quiere decir que sean mentiras, pero no es literal: no soy lo que hace Antonio".