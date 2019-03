Niegan excarcelación a cuatro ex funcionarios kirchneristas

Fotos ADMINISTRABAN. El ministro de Planifcación Julio De Vido, la ex presidenta Cristina Kichner y el ex secretario de Obras Públicas José López

14/03/2019 -

El juez federal Claudio Bonadio rechazó excarcelar a los cuatro ex funcionarios de la Dirección de Vialidad Nacional y la Secretaría de Obras Públicas detenidos el último fin de semana en el marco de la causa de los "cuadernos", informaron fuentes judiciales.

El magistrado sostuvo que los ex funcionarios del gobierno kirchnerista cuentan con "medios" que les brindarían la posibilidad de "sustraerse de la acción de la Justicia" y rechazó la posibilidad de liberarlos aunque tenían a su favor a opinión favorable de la fiscalía.

Los detenidos, que fueron indagados el lunes, son el ex director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad, Sandro Férgola; el ex gerente de Administración de Vialidad, Sergio Passacantando; el ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, German Nivello.

"Nos encontramos frente a una organización respecto de la cual existen, por el momento, más de doscientas (200) personas imputadas, número que puede aumentar con el avance de la pesquisa-, quienes durante más de doce años, comenzando a partir del año 2003, llevaron a cabo presuntas maniobras que enriquecieron indebidamente sus respectivos patrimonios a costa de la estructura estatal", sostuvo Bonadio.

El lunes los ex funcionarios habían prestado declaración indagatoria después que lo hiciera también el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, quien sostuvo que desde la Presidencia de la Nación le indicaban de qué forma debían ir pagándose los contratos de obra pública.

Ese mismo día, Passacantando sostuvo en el juzgado de Bonadio que a él las órdenes relacionadas con los pagos a empresas por las obras públicas le llegaban desde las oficinas que manejaba López.