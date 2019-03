La "China" dará el sí con acuerdo prenupcial

14/03/2019 -

Eugenia la "China" Suárez y Benjamín Vicuña están en su mejor momento. Estrenaron la telenovela "Argentina, tierra de amor y venganza", tienen una hija en común a la que ven crecer feliz, y para coronar esta vida siguen firmes con sus planes de boda, aunque antes de que esto se concrete ambos firmarán un acuerdo prenupcial. Lo contó la propia actriz, como un gesto de empoderamiento femenino.

"¡Quiero casarme! Pero claro que firmando un prenup (acuerdo prenupcial), con todo claro... No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás", aseguró la actriz, que ya estuvo en pareja con el también actor Nicolas Cabré, con quien tuvo una hija, pero no llegó nunca a casarse.

Y si bien la "China" tiene sus altos ingresos producto de su trabajo como actriz y modelo, y ahora como diseñadora de indumentaria femenina, en la pareja, Benjamín Vicuña es quien cuenta con un mayor capital, según lo reflejó BibgBangNews, producto de inversiones, tanto en Chile como en la Argentina.

Las cuentas claras que quieren conservar tiene que ver también con la familia anterior que cada uno armó y en la que están involucrados sus hijos. Suárez es madre de Rufina, de una relación anterior, y Vicuña es padre de Beltrán, Benicio y Bautista, junto a "Pampita" Ardohain, de quien se separó en medio de un escándalo.

Por otra parte, Vicuña pertenece a una de las familias más adineradas y distinguidas de la sociedad chilena. Tiene un gran patrimonio que acumula propiedades, campos, centros culturales y caballos en juego.

Los padres del actor se separaron en su adolescencia. Y luego de culminar su relación con Juan Pablo Vicuña Parot, Isabel Luco Morandé hizo su ingreso triunfal a la alta sociedad trasandina tras casarse con el empresario millonario de origen turco, Oussama Aboughazale. Esa nueva relación mejoró aún más el pasar económico de la familia. Por eso, la "China" Suárez quiere las cosas claras.