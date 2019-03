VIDEO | Robertito Funes Ugarte fue atacado al aire por perros

Hoy 12:11 -

El periodista Robertito Funes Ugarte vivió un incómodo y tenso momento al aire en El Noticiero de la Gente (Telefe), cuando fue a cubrir la difícil situación de un refugio de animales con 100 perros a cuyas dueñas desalojaron, y sufrió un ataque por parte de los animales.

Ya desde el comienzo del móvil, al periodista se lo vio nervioso y subido a un coche para evitar tener contacto con los canes.

"Veo que tenés feeling con los animalitos", disparó el flamante conductor del noticioso Germán Paoloski.

"Tranquilos, tranquilos", exclamó una y otra vez el cronista para calmar a los animales que revoloteaban a su alrededor.

"Le habla a los perros, me gusta", comentó el conductor.



Al tener un mínimo contacto con uno de ellos, Funes Ugarte gritó con temor, y luego debió subirse a la parte posterior del auto para evitar seguir siendo rodeado. Para colmo del movilero, no solo los perros no le hacían caso, sino que Camila, conductora del coche y encargada de los animales, tampoco escuchó sus pedidos de detención y siguió con el vehículo en marcha durante un buen rato.