Cristina, sobre Florencia: "A los que nos odian que se metan conmigo y no con ella"

La expresidenta y senadora, Cristina Fernández de Kirchner, reveló que su hija Florencia padece "severos problemas de salud" debido a la "persecución feroz a la que fue sometida", y que está siendo tratada en La Habana, Cuba, a donde la ex mandataria viajó esta madrugada para acompañarla.

"Mi hija, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, comenzó hace un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud", dijo la ex presidenta en un video de 5 minutos que publicó esta mañana en Twitter.

Según relató la senadora de Unidad Ciudadana, el 5 de diciembre del año pasado Florencia fue invitada al festival de cine de La Habana para presentación de la película "El camino de Santiago", sobre la muerte de Santiago Maldonado, de la que fue coguionista, y allí "decidió hacer una consulta médica por el prestigio internacional del sistema cubano", donde "la revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento".

Cristina explicó que en febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo entre el 18 de febrero y el 8 de marzo.



"No pudo iniciarlo. Luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente, debieron evaluarla y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión. Por la patología que padece no puede permanecer de pie ni sentada por periodos prolongados de tiempo", indicó.

Cristina Kirchner, quien debió informar a la Justicia de su viaje al exterior del país, denunció que "una vez más en Comodoro Py (por los tribunales federales) no solo se vulneran los derechos de los ciudadanos que somos opositores al gobierno del predidente Mauricio Macri, sino que también se violan los derechos de nuestros hijos".

"Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de la salud de Florencia en tribunales, los mismos a los que ella concurrió cada vez que fue citada. Es terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre. Los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley no porque quieran hacerlo", señaló en el video.

La expresidenta explicó asimismo que cuando se presentó el certificado médico en Tribunales, se solicitó "la reserva del caso para no seguir afectando su estado clínico", pero que "como siempre vulneraron nuevamente los derechos de mi hija como siguen haciendo con los míos".

"Yo fui dos veces presidenta de este país, he elegido la militancia política. En cambio, Florencia -más allá de sus convicciones profundas-, decidió otra vida, el arte y la militancia feminista. La persecución sobre ella la ha devastado, solo porque es la hija de Néstor y Cristina", añadió.

En ese sentuido, concluyó: "Por eso les pido a los que nos odian y nos ven como enemigos que por favor se metan conmigo pero no más con ella".

Ayer, Cristina notificó al Juzgado Federal de Claudio Bonadio, quien la procesó en varias causas penales, que se ausentará del país por siete días al viajar a Cuba por razones de salud que afronta su hija Florencia.

Fuentes judiciales revelaron que la exmandataria brindó esta información de manera voluntaria, debido a que no tiene una prohibición para hacerlo y este mismo jueves se trasladará hacia el país caribeño.

Cristina de Kirchner mantuvo desde sus dos gestiones presidenciales una muy buena relación con Fidel y Rául Castro e incluso realizó una visita protocolar como jefa de Estado.

Bonadio ya había autorizado a Cristina y a su hija Florencia a salir del país con rumbo a Grecia, Bélgica y el Reino Unido.

En aquella oportunidad, el magistrado demoró la autorización porque la Unidad de Información Financiera (UIF) había solicitado al juez que no autorice a la ex mandataria a viajar al exterior, hasta que no finalice la investigación sobre las ramificaciones de las cuentas del empresario detenido Lázaro Báez.

Sin embargo, finalmente Bonadio la autorizó a viajar a Atenas y Bruselas, pero finalmente no hizo su escala en Londres, aunque evitó dar las razones.





En su resolución, el magistrado remarcó que la ex mandataria "siempre ha estado a derecho en las actuaciones, que en la ocasión que se requirió su presencia acudió al llamado"" y que "ha acreditado las fechas de egreso e ingreso al país y lugar de residencia durante las fechas de solicitud".