CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de marzo de 2019
A LAS 11.45 EL PRECIO JUSTO
Por El Liberal
Hoy 21:27 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MI VIDA ERES TÚ
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TU
(CONTINUACIÓN)
23.30 VERDADES SECRETAS
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
18.30 JUEGOS SURAMERICANOS
DE PLAYA ROSARIO 2019
19.00 TPA NOTICIA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRONSPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL RINCÓN DE LA
EMPANADA TV
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)
22.30 BÁSQUET FEMENINO:
REGATAS VS. ALTE. BROWN
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.09 PRINCESA ENCANTADA. MISIÓN
SECRETA
07.42 BERNANDO Y BIANCA EN
CANGUROLANDIA
09.18 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
09.36 EL CÓDIGO ENIGMA
11.54 JESUS HENRY CHRIST
13.43 EL JUEGO DE ENDER
15.25 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
15.47 OPERACIÓN AVALANCHA
17.37 EL CÓDIGO ENIGMA
19.55 EL JUEGO DE ENDER
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
TCM
09.54 LOST
10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
11.03 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
11.28 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
11.53 LA NIÑERA
12.16 LA NIÑERA
12.38 LA NIÑERA
13.01 LOST
13.46 LOST
14.30 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
14.55 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
15.20 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)
15.44 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK
17.28 ESPANGLISH
19.21 CÓDIGO GANSTER
22.00 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
23.52 TARDE DE PERROS
TNT
07.59 EL TURISTA
09.48 HELLBOY
11.52 GRAVEDAD
13.26 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
15.09 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
17.35 EL VENGADOR DEL FUTURO
19.48 LA QUINTA OLA
22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
00.32 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
SPACE
07.13 EL PATRIOTA
09.39 KING OF FIGHTERS
11.28 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
13.33 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
15.37 ROMPIENDO LAS REGLAS 3
17.31 SOY EL NÚMERO CUATRO
19.32 GIGANTES DE ACERO
22.00 EL PASO DEL DIABLO
CINECANAL
11.15 LOCO POR MARY
13.27 PODER SIN LÍMITES
14.57 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
17.20 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
20.20 EL DADOR DE RECUERDOS
22.00 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO
CABALLERO
A DÓNDE IR
ENCUENTRO’S CAFÉ, BAR
& CULTURA
(REP. DEL LÍBANO (S) 244)
+VIERNES 15, RECITAL EXCLUSIVO
DE RODDY MONTENEGRO.
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
+VIERNES 15, SHOW EXCLUSIVO
DE CLAUDIO ACOSTA, Y ARTISTAS
INVITADOS.
TEATRO ADATISE
(LIBERTAD 175)
+SÁBADO 16 Y DOMINGO 17, A LAS
22, SE PRESENTARÁ LA OBRA
“ATRINCHERADOS, (¿QUIÉN ESTÁ
PRESO?”.
+VIERNES 22, ALAS 22, IRMA,
MÚSICA POPULAR.
CASA DEL FOCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 16, A LAS 23, MOSOJ
ÑAUPA.ARTISTA INVITADO: NACHO
CARRIZO Y SU VIOLÍN.
HÉRCULES, ESPACIO DE
ARTES ESCÉNICAS
(OCHIUZZI 376)
+SÁBADO 16, A LAS 22, SUBIRÁ A
ESCENA LA OBRA “PUTO”.
CASA DE LA CULTURA Y
DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS
20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA
TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS
RECITALES ORGANIZADOS POR
SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 367)
+ LUNES 18, COMENZARÁN
LAS CLASES DE GUITARRA
DESTINADAS A NIÑOS MAYORES
DE 10 AÑOS. ES NECESARIO
TENER EL INSTRUMENTO.
SUNSTAR
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
15/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40
(Cast) 00:10 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACION (ATP)
15/03 -17:00 (Cast)
16-17/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
A DOS METROS DE TI (2D)
ROMANCE (+13 AÑOS)
15-16/03 - 19:20 (Subt) 21:45 (Subt)
00:10 (Subt)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
15/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast) 21:15
(Subt) 00:00 (Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
15/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
MALIGNO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
15-16/03 - 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)
17-20/03 - 22:20 (Subt)
GREEN BOOK: UNA AMISTAD
SIN FRONTERAS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
15/03 -16:25 (Subt)19:00 (Subt)
VENGANZA (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
15-16/03 - 21:35 (Subt) 00:05 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MALIGNO APTO 16 años Con Leyenda
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:40- 22:50-
CAPITANA MARVEL APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00-19:20-
22:00- 22:40
CASTELLANO 3D 17:10- 19:50-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
MIS HUELLAS A CASA ATP
Con Leyenda
CASTELLANO 2D 17:00-
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-201 17:00
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:30
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $190
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada General: $200
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$130 todos los días.