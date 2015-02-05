CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de marzo de 2019

A LAS 11.45 EL PRECIO JUSTO

Hoy 21:27 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TÚ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TU

(CONTINUACIÓN)

23.30 VERDADES SECRETAS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE

TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

18.30 JUEGOS SURAMERICANOS

DE PLAYA ROSARIO 2019

19.00 TPA NOTICIA

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRONSPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL RINCÓN DE LA

EMPANADA TV

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)

22.30 BÁSQUET FEMENINO:

REGATAS VS. ALTE. BROWN

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.09 PRINCESA ENCANTADA. MISIÓN

SECRETA

07.42 BERNANDO Y BIANCA EN

CANGUROLANDIA

09.18 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

09.36 EL CÓDIGO ENIGMA

11.54 JESUS HENRY CHRIST

13.43 EL JUEGO DE ENDER

15.25 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

15.47 OPERACIÓN AVALANCHA

17.37 EL CÓDIGO ENIGMA

19.55 EL JUEGO DE ENDER

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

TCM

09.54 LOST

10.38 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

11.03 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

11.28 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

11.53 LA NIÑERA

12.16 LA NIÑERA

12.38 LA NIÑERA

13.01 LOST

13.46 LOST

14.30 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

14.55 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

15.20 CASADOS CON HIJOS (TEMP. 4)

15.44 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK

17.28 ESPANGLISH

19.21 CÓDIGO GANSTER

22.00 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

23.52 TARDE DE PERROS

TNT

07.59 EL TURISTA

09.48 HELLBOY

11.52 GRAVEDAD

13.26 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

15.09 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

17.35 EL VENGADOR DEL FUTURO

19.48 LA QUINTA OLA

22.00 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

00.32 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

SPACE

07.13 EL PATRIOTA

09.39 KING OF FIGHTERS

11.28 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

13.33 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

15.37 ROMPIENDO LAS REGLAS 3

17.31 SOY EL NÚMERO CUATRO

19.32 GIGANTES DE ACERO

22.00 EL PASO DEL DIABLO

CINECANAL

11.15 LOCO POR MARY

13.27 PODER SIN LÍMITES

14.57 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

17.20 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

20.20 EL DADOR DE RECUERDOS

22.00 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO

CABALLERO


A DÓNDE IR

ENCUENTRO’S CAFÉ, BAR

& CULTURA

(REP. DEL LÍBANO (S) 244)

+VIERNES 15, RECITAL EXCLUSIVO

DE RODDY MONTENEGRO.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES 15, SHOW EXCLUSIVO

DE CLAUDIO ACOSTA, Y ARTISTAS

INVITADOS.

TEATRO ADATISE

(LIBERTAD 175)

+SÁBADO 16 Y DOMINGO 17, A LAS

22, SE PRESENTARÁ LA OBRA

“ATRINCHERADOS, (¿QUIÉN ESTÁ

PRESO?”.

+VIERNES 22, ALAS 22, IRMA,

MÚSICA POPULAR.

CASA DEL FOCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 16, A LAS 23, MOSOJ

ÑAUPA.ARTISTA INVITADO: NACHO

CARRIZO Y SU VIOLÍN.

HÉRCULES, ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(OCHIUZZI 376)

+SÁBADO 16, A LAS 22, SUBIRÁ A

ESCENA LA OBRA “PUTO”.

CASA DE LA CULTURA Y

DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS

20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA

TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS

RECITALES ORGANIZADOS POR

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

+ LUNES 18, COMENZARÁN

LAS CLASES DE GUITARRA

DESTINADAS A NIÑOS MAYORES

DE 10 AÑOS. ES NECESARIO

TENER EL INSTRUMENTO.


SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

15/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40

(Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

15/03 -17:00 (Cast)

16-17/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

15-16/03 - 19:20 (Subt) 21:45 (Subt)

00:10 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

15/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast) 21:15

(Subt) 00:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

15/03 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

15-16/03 - 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

17-20/03 - 22:20 (Subt)

GREEN BOOK: UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

15/03 -16:25 (Subt)19:00 (Subt)

VENGANZA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

15-16/03 - 21:35 (Subt) 00:05 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

MALIGNO APTO 16 años Con Leyenda

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40- 22:50-

CAPITANA MARVEL APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00-19:20-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 17:10- 19:50-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

Con Leyenda

CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.

 
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