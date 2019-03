FÚNEBRES | 15 de marzo de 2019

15/03/2019 -

FALLECIMIENTOS

- Segundo Mario Quiroga (La Banda)

- Luis Eduardo Jiménez

- Hugo Guido Sire (La Banda)

- Josefa Estela Carabajal (Dpto. San Martín)

- Alicia Noemí Santillán

- Héctor Cecilio Salcedo

- Máxima de Jesús Díaz (Dpto. Loreto)

- Oscar Augusto Olmedo

- Alejandro del Carmen Rivero

- Mirta Mabel Chazarreta

Sepelios Participaciones

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. " Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí aunque haya muerto vivirá" Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y familia abrazan con afecto a su esposa Sania, a sus hijos y nietos en estos tristes momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BUXEDA, JOSÉ LUIS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|. Lía Valdini Renteria de Sarmiento, sus hijos Silvina y Mariano y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y sus hermanos Chabela, Moxino, Graciela y Mely en este doloroso trance. Que Dios lo acoja en seno y de cristiana resignación a su familia.

CHAZARRETA, MIRTA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su hija Rita Belén, nietos, Aylen, Isaías, Delfina, h/pol, Daniel, participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados cemet. La Piedad hs 9 .Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V).Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IBÁÑEZ, JUAN EPIFANIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. ''El señor es mi pastor nada temeré''. Te despedimos con profundo dolor, pero con la resignación que te encontraste con el Padre por que fuiste un hombre excelente, amoroso esposo, padre ejemplar, cariñoso abuelo. Su esposa Leticia Trejo, tus hijos Juan Rafael Ibáñez, Marta Ibáñez, Ramón Trejo , hijas políticas, nietos participan con profundo dolor su fallecimiento casa de duelo Beltrán.

IBÁÑEZ, JUAN EPIFANIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. "Yo soy la resurrección y la vida , el que cree en mi aunque este muerto vivirá". Propietarios y personal de la farmacias Belgrano, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del empleado y compañero, Juan Ibáñez y acompañan a su familia en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria. Casa de duelo ciudad de Beltrán.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su esposa: María del Valle Ábalos, sus hijos: Javier y Diego Jiménez, su hija pol.: Andrea Lorenzo, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Nos cuesta mucho aceptar tu partida, fuiste un hombre maravilloso, al que amamos con todo el corazón. Descansa en paz. Su esposa María del Valle, sus hijos Javier Alejandro, Diego Ignacio y Andrea Inés, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque El Descanso

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su hermano Juan, su esposa Graciela, sus hijos Daniel, Claudia, Pablo y Maria Laura, hijos pol. y nietos, participan con profundo dolor su repentida partida a la Casa del Señor. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones por el.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su hermana Maria Cristina Jiménez y flia., participa con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus primos Raúl Juárez y Sara Estela Sosa, Manuel Arturo Luna y Leticia Juárez de Luna y sus respectivas flias., participan con profundo pesar su inesperado fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "No me lloren, yo no he muerto, solo me he dormido en los brazos del Señor". Su tía Selva, sus primos Juan Carlos, Bety, sus hijos Gustavo Ariel, Mariano Gabriel y Anita, María Gabriela y Esteban, Pablo Andrés y Fabiola participan con porfundo pesar la partida al Reino de Dios del querido Chope y acompañan en su dolor a su hermosa flia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (TICO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su sobrino Daniel Jiménez, su sobrina pol. Karina Martínez y su sobrina nieta Milagros participan con mucho dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Tere Trungelliti y flia., acompañan a su amiga Maru e hijos: Javier y Diego en tan dolorosa perdida. Elevan oraciones por el descanso de Ticco.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Guerrieri Mariano, Villanueva Sara y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (TICO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. María del Carmen Carpintero participa con dolor el fallecimiento de su amigo Tico. Ruega oraciones por la pronta resignación de su familia.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Rosario Josefina Weyenbergh y sus hijas Maria Josefina y Maria silvia Olmedo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y hermanos en este momento tan triste.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Tico querido te despedimos con mucho amor, Marcela de la Vega, José Arce, sus hijos Agustin y Victoria, Mavi y Luis, Guadalupe y Maxi, Maruja y sus nietos. Siempre en nuestros corazones.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. El cariño que nos teniamos era mutuo, primo querido. Tus primos Zulema y Ramón Alberto Suárez, acompañan a sus familiares con un dolor inemnso.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus cuñados Liliana Ávalos y Luis Cejas, sobrinos Andrea y Victor Fernandez con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallec imiento de nuestro querido Tico.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Rosa Inés Bonet, sus hijos Claudia y Daniel y sus respectivas flias., participan don dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Bienaventurados los limpios de corazon porque de ellos es el Reino de los Cielos " José Vicenten Donzelli y flia., y Maria Susana Donzelli, participan su partida a la Casa del Padre Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Lic. Christian Rueda participa con profundo dolor el fallecimiento del Tesorero de la Institución "Tico" Jiménez. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. CPN Sebastián Basbús y sus compañeros de Finanzas. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Elsa Castillo Carrillo y Ruben Gimenez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Miguel Angel Ibarra y Ana Maria Orieta, participan su fallecimiento, acompañan a su esposa e hijos en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su memoria y brille para el la luz del Señor.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Cristina Sanchez, su esposo Jose Raul Gomez e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Cristina. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Los amigos de su hermana Cristina; Coqui Villanueva, Tere Cardoso, Bety Gaty, Negra Weyenbergh, Matilde Aliaga y Marica Jimenez, participan su fallecimiento y ruegan oracciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Marta Ines Meossi y sus hijos Roberto y gonzalo Liendo Meossi y sus respectivas flias., pàrticipan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Maria Magdalena Jimenez, su hija Eleonora Tasso Jimenez, participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios consuelo a su querida familia.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Guillermo O. Ruiz Hernandez, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Luis y acompañan a Maruca y a sus amigos Diego y Javier en este dificil momento.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Clara Helena Hernandez, participa con pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Compañeros y amigos de CERSE S.R.L participan su fallecimiento y acompañan a nuestra compañera María Ávalos de Jiménez en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Guillermo F. Ruiz Alvelda y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Emilio L. Castro y Claudia R. Jimenez y sus hijos Maria Lujan, Maria Agustina y Emilio Nicolas, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tio Luis y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Ernesto Richard, María Mercedes Ayud, sus hijos Agustín y Virginia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Arturo Madías, su esposa María Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia y Jimena y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus ex compañeras de la Caja Popular: Olga Chemes de Llinás, Luisa Astún de Marañon, Rosita Orieta de Leiva y Silvia Budán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (TICO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Polo Salim y su Sra. Alejandra participan con dolor el fallecimiento de su compañero y amigo de la ex caja Popular. Descansa en paz. Ruegan oraciones en su memoria. Frías

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Ana Beatriz Gatti, sus hijos Jorge y Gabriela Zahorski, Anhaí Macciió, participan con profunda tristeza el inesperaado fallecimiento de su querido primo Luis. Acompañan en su dolor a su esposa, Maru, sus hijos Diego y Javier, sus hermanos y demás familiares en este dificil momento. Elevamos plegarias por el eterno descanso de su alma.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Liliana Hid, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Maruca y cuñado de Lili. Ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Juan Santiago Ruiz Hernandez, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Luis, padre de sus amigos Javier y Diego. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Orlando Abdala y Cristina Tarchini, sus hijos Patricia, Nicolas, Emilio y Agustina, hijos politicos y nietos. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tico. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Jose Daniel Murad, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero Juan, ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus ex compañeros Lali Sarmiento, Tere Suasnabar, Stela Ruggieri, Zuli de Lescano, Susi Suarez, Viviana Lipiski,. Piqui Pilan, Chiqui Lopez y Silvia Budan, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Victor Barquin y Piqui Pilan, sus hijos Sebastian y Carolina, Xime y Arturo, Shilson y Nati, Juampi y Maria y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su Amigo Tico y acompañamos a Maruca y sus hijos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Felix Carol y Maria Teresa Habra y sus hijos Felix Martin y Sol, Maria Eugenia y Juan Ignacio con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Tico y acompañan a Maruca y sus hijos en estos penosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Celia de Paredes, su esposo Luis y sus hiijos Ignacio y Maria del Huerto, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Los amigos de su esposa; Norma, Luki, Cesar, Negra, Vaquera, Alejandro Z., Omar, Gordo, Nancy, Alejandro G., Marcela y Ma. Analia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Promocion 77 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus amigos; Rubén Jorge y Marizabel Faisal de Jorge, junto a sus hijos Melissa, Benjamín, Joaquín y Carla Vals, lamentan profundamente su partida y abrazan muy fuerte a su familia en este doloroso momento. Tico querido...hoy el cielo tiene una nueva estrella!!

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Luisa Argañaraz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Tico y ruegan una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Rafaela Siliguini, sus hijos Federico, Nicolás y Florencia Boglione, hija política María Laura Pernigotti y sus nietos Catalina María y Federico Martín Boglione participan con profundo dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. María Rosa, María Eugenia Berdaguer, Alberto Paz y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

LARIO, NORBERTO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 12/3/19|. Eugenia Medez y flia participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus padres Oscar Rodolfo y Estefanía, sus hermanos Mariana, Andrea, Daniela y Agustín, hermanos políticos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P. L. Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Gilberto y Cristina Parisini y sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor; Franco y Josefina, Antonella y Sergio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesyé, sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor . Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Carmela Olmedo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Daniel Parisini y sus hijos Daniel y Stephania, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Te fuiste físicamente pero siempre estarás presente en el corazón de todos tus seres queridos". Miguel A. Gramajo, Miguel A. Gramajo (h), Gabriel Gramajo, Susana Navarro, María D., Alberto, Andrea S. Serrano e Iris C. Guzmán acompañan con profundo dolor a su compañera de trabajo Daniela Olmedo de la Llama y elevamos oraciones por su descanso.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Dr. Miguel Ángel Gramajo y Ana María Godoy participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, ALEJANDRO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su esposa Lita, hijos Sandra, Sergio, h/pol, Javier, Carolina, nietos, Javier, Jony, Belén , Sergito, Valentino, Santino, bisnietos Jonas, Bastian, Isaias, participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. El Descanso hs 10 . Casa de duelo P.L. Gallo 330 (S/V). Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA

RIVERO, ALEJANDRO DEL C. (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Tu partida tan repentina nos deja un inmenso dolor. Su hermana pol. Chochi Noriega, su esposo Pancho Ávila, sus sobrinos Carlos, Analía, Nicolás, Mariana y Thiago, participan su fallecimiento a la espera de su resurrección.

RIVERO, ALEJANDRO DEL C. (Alejo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Te vas dejando un inmenso vacío en nuestros corazones. Su hermano pol. Magu Noriega, su esposa Nely, sus hijos Nadia, Vanesa, Edu, Lucas, Leo, sus nietos Martina y Máximo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RIVERO, ALEJANDRO DEL C. (Alejo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Gago Villalba y Alicia Farías, sus hijos Paulo, Vanny y Antonito participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, ALEJANDRO DEL C. (Alejo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Isabel y Rubén Uñates participan con dolor su fallecimiento. Elevan doraciones en su memoria.

RIVERO, ALEJANDRO DEL C. (Alejo) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Enzo Uñates y familia participan el fallecimiento de su querido padrino. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. Tus alumnos de la Academia de Folklore Haciendo Patria: Osvaldo Luna Ocampo, María Rosa Carabajal y sus hijos Graciela, Álvaro, María Belén e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. Mary Azan de Paoletti, su esposo Ítalo O. Paoletti participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Ani y acompañan a sus familiares ante la irreparable pérdida, rogando al Señor le conceda una pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, ANA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. Ing. José Félix Alfano, su esposa Marcia Valladares e hijos participan el fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su esposa Elina Ramona Herrera sus hijos Clala, Ñato, Ringo, Jose, Nena, y sus respetivas familias nietos bisnietos sus hijos del corazon Gabriela, Daniel, Veronica estela, Ariel, Estela, Ariel sus restos fueron fueron inhumados en el cementerio PARQUE DE LA PAZ COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su hijo José Salcedo, su esposa Adriana Leguizamon, sus nietas Daiana, Marianella y Candela, nietos politicos Ezequiel y Dario y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su hijo Ramon Salcedo, su esposa Deborah Mujica e hija Magalí Salcedo Mujica, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. C.P. Andrea Luna Palmeyro, C.P. Francisco Caldera, Diego Cantos y Adrián Alustiza participan el fallecimiento del padre de su compañero José y de su nieta Marianella y ruegan oraciones en su memoria.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Los compañeros de su hijo José y de su nieta Marianella del área Sueldos, delegación contable y mesa de entrada, contabilidad de responsables, Dpto. Recursos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sebastián Maccio y Ana María Bellido acompañan con dolor la partida del Sr. Padre de sus compañeros y amigos José y Ringo. Se ruega una oración en su memoria.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Susana de Zanni, Omar Zanni, sus hijos Luciana y Augusto. Acompañan con dolor la partida del padre de su compañero y amigo José y Ringo. Se ruega una oración en su memoria

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Ana de Brescia, Patricia Hoyos, Andréa Juárez, Teresita Goytea de la sección de Gestión de Cobro participan el fallecimiento del padre de su compañero Ringo Salcedo. Elevan oraciones en su memoria.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. El Sr. Sec. de Economía , la Sra. Subsecretaria de Economía y sus compañeros de la secretaria de economía: Blanca, Susana, Noemí, Seby, Rita L.; Paula, Iris, Rita C. ; Alberto, Margarita, Lucrecia y Magda acompañan con dolor a sus compañeros y amigos José y Ringo por la perdida de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALICIA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus hijos Daniel, Mirta, Claudia Santillan sus nietos Martin, Juan, Samir, Ignacio, Agustin, Sole y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la piedad EL CORTEJO PARTIRA DE CALLE PLATA 162 SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE TEL 4219787.

Invitación a Misa

CORÁN, HÉCTOR ERMINIO AMADEO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/14|. Hoy hace 5 años de tu partida al Reino de Dios, nos sigue doliendo tu ausencia, pero el recuerdo de tu sonrisa, ocurrencias, y todos los momentos vividos a tu lado hace que permanezcas vivo en nuestros corazones. Su padre Eduardo, sus hermanas Claudia, Inés, Marcela, sus cuñados Cristian, José, y sus sobrinos invitan a la misa en su memoria hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

DÍAZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. "Todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Tu esposa María Luisa, su madre Argentina Verón, sus hijos Gustavo, Lucho, Pelusa, Agustín, nietos, hermanos y demás familiares, hijas políticas, invitamos a la misa que se celebrara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Señor. Se ruega oraciones por su descanso en paz.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORIA, DORA ESTERCIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. Su sobrina Miriam Belizán y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos y madre en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

CORIA, DORA ESTERCIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. Querida tia: Que brille para vos la luz que no tiene fin. Su sobrina Mónica Noemi Belizán y familia; Luis Belizán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

CORIA, DORA ESTERCIRIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. Luis Orlando Belizán y flia., participan de su fallecimiento y acompañan a toda su familia por esta irreparable pérdida. Rogando oracines en su memoria.

QUIROGA, SEGUNDO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. Su esposa Ana María, Sus hijos Mery, Ana, Adriana, Cecilia, Fabricio, hijos políticos, nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787 .

QUIROGA, SEGUNDO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/19|. La comunidad educativa del Nivel Secundario del Colegio Jesús El Maestro acompañan a la Hermana Mery Quiroga por el fallecimiento de su padre y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Misericordia.

SIRE, HUGO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su hija Mariela Alejandra Sire su nieta Rita Sire su hija politica Eugenia Toledo su nieto politico David Zerda su bisnieto Nazareno Zerda Sire y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia el cortejo partira de calle Laprida 383 S/V SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

CASTILLO, PETRONA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. ¡¡Mami Cori... hace 9 días que no te veo... yo sé que en el cielo estás bien... que ya no sufres, pero aquí nos haces mucha falta. Doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino y guardaré por siempre el último te amo que nos dimos. Que descanses en paz. Mama!! Al cumplirse 9 días de su fallecimiento se invita a la misa a llevarse a cabo en capilla Ntra. Sra. de la Consolación de Sumampa (calle Asia, Bº Avenida) hoy a las 21,30 hs.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/19|. Bille para el la luz que no tiene fin'' . Su esposa: Maria Rosa , sus hijos Adriana, Fernando ,sus nietos agradecen a familiares , amigos vecinos e Instituciones, que nos han acompañado en tan dificil momento, invitamos a la misa al cumplirse nueve dias de su fallecimiento a realizarse en Parroquia Santiago Apostol hoy a las 20:30 hs.

OMINETTI, PABLO CIRILO (Tata) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/14|. Papi pasaron 5 años de tu partida, el dolor y la tristeza siguen siendo intenso, pero nos reconforta saber que estás con Dios y con nuestra madre Raquel, que nos guian desde ese lugar. Siempre estás en nuestros recuerdos y pensamientos. Te amamos. Tus hijos Roberto, Alberto, María Rosa, José Luis, Sandra y Marcela; hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse el 5º aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, JOSEFA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su esposo Raul Carabajal, sus hijops Walter, Ernesto, Cesilio, Santiago, Micaela, Tomas, h. politicos nietos hnos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de brea poso dto SAN MARTIN EL CORTEJO PARTIRA DE POZO DE FRIAS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 NTEL4219787.

DÍAZ, MÁXIMA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su hija Cristina, su hijo politico Mariano nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 8 horas en el cementerio de SAN GREGORIO DTO LORETO SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEIVA, LÁZARO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. La comunidad Orante de la Capilla San Roque de Villa Zanjon, participan con profundo dolor la partida hacia la casa del Señor del humilde luchador Padre Lazaro. Estaremos siempre agradecidos por sus enzeñanazas del Evangelio. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA, JORGE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su esposa Lelia Beatriz Gallardo, hijos Jorgelina, Luz, Ramiro, Javier, h. pol. Mirna Graciela Grimaldi, Walter Gabriel Ailán. nietos Matías, Gabriel, Valentino, Emiliano, Bianca, Martina y demás fliares. participan su fallec, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Clodomira. CARUSO CIA. DE SEGUROS- EMPRESA SANTIAGO.

MANSILLA, ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti,sus hijos: Cristian y flia., Sebastian y flia. Participan con dolor su fallecimiento.ruegan oraciones.

MANSILLA, ELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. IFD Nº9 de Suncho Corral. Participa el fallecimiento de la madre del ex Rector Heriberto Ibarra, de los colegas Ramon, Elsa,su hijo politico Wenceslao y nietos, Belen Ivana,Romina y Oscar .Ruegan oraciones al Atísimo.

VALDEZ, SEGUNDO DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 13/3/19|. El Apostolado de la Oración de la Inmaculada Concepción de Frías, participa el fallecimiento del hermano de la señora Presidenta Estela Valdez de Fringes. Acompañamos en oraciones a su familia.

VALDEZ, SEGUNDO DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 13/3/19|. Quica y Armando Tula y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano de su hermana en Cristo, Estela Valdez de Fringes. Acompañamos en oración a su familia.

VALDEZ, SEGUNDO DANIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 13/3/19|. Mary Villalba, Domingo Peralta y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.