Arranca el Torneo de Honor 2019

15/03/2019 - CHOYA ( C ) El pasado fin de semana, y a raíz de las condiciones climáticas, la Nueva Liga Amateur de Frías decidió reprogramar para hoy y mañana la duodécima fecha del certamen denominado 100 años de Gloria del Club Talleres de Frías. Las dos jornadas se desarrollarán en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coinor. Esta tarde, desde las 19.30, se cumplirá la siguiente programación: Ferroviarios vs. Panificadora La Deseada, Atlético Triángulo vs. Icaño, Influencia vs. Veteranos y La Mexicana vs. Farmacia del Rosario. Para mañana Mañana, desde las 17.30, se desarrollará la siguiente programación: Deportivo Choya vs. Carnicería Tres Hermanos, Atlético Quiros vs. Canarios y La Casa del Plomero vs. Panificadora Suecia. La Casa del Plomero, único líder con 27 unidades, demostró hasta ahora ser el equipo más sólido del torneo, pero deberá ratificarlo mañana cuando enfrente a Panificadora Suecia. l NUEVA LIGA AMATEUR La fecha 12 del campeonato se jugará en Coinor entre hoy y mañana Con una extensa programación, comenzará mañana el Torneo de Honor 2019 que organiza la Liga Bandeña de Ex Futbolistas. La competencia se jugará en las categorías C20, C34, C40, C45 y C50. Categoría C34 En Los Toy: 18.30, Soler FC vs. Aristóbulo del Valle. En Las Palmas: 17, Las Palmas vs. Bº Salido. E n River Plate: 17, River Plate vs. Def. de Dany. En Coronel Lugones: 17, Coronel Lugones vs. Dep. Alem. En Argentino del Sur: 17, Argentino del Sur vs. Dep. Rincón FC. En Nueva Esperanza: 17, Nueva Esperanza vs. Las Palomas. En Villa Unión: 17, Independencia vs. Villa Unión Dos. En El Porvenir: 17, Pablito FC vs. Irma FC. En La Higuera: 18.30, La Higuera vs. El Cruce FC. En Paraíso: 17, Paraíso vs. 25 de Mayo. En Avenida: 17, Real Avenida vs. Villa Suaya. En Argentino del Norte: 17, Argentino del Norte vs. San Juan. En Rincón: 17, Fénix FC vs. Alto Verde. En San Lorenzo: 15.30, Villa Nueva vs. Transporte Yamila. En Belgrano: 17, Belgrano vs. Quilmes. En Villa Inés: 18.30, Villa Inés vs. 12 de Octubre. Categoría C40 En Produnoa Dos: 17, D. Manuel Belgrano vs. Cabildo FC. En San Lorenzo: 17, Soler FC vs. Besares. En Belgrano: 18.30, Belgrano vs. Def. Los Lagos. En Coronel Lugones: 18.30, Coronel Lugones vs. Central Norte. En Central Norte: 18.30, Central Norte B vs. Independencia B. En River Plate: 18.30, River Plate vs. Produnoa. En Chacarita: 17, Chacarita vs. Dep. Alem. En Independencia: 17, Independencia vs. Palermo. En Argent ino del Sur: 18.30, Argentino del Sur vs. Alto Verde. En Villa Suaya: 17, Villa Suaya vs. 25 de Mayo. En Argentino del Norte: 18.30, Argentino del Norte vs. 12 de Octubre. En Irma FC: 17, Irma FC vs. Grimalt FC. En Villa Unión Dos: 18.30, Villa Unión vs. Los Cardones B. Categoría C45 En Independencia: 18.30, Independencia vs. Río Dulce. En Rosario: 18.30, Rosario vs. San Isidro. En Rentas: 18.30, Dep. Walter vs. San Juan. En El Simbolar: 18.30, Italiano vs. Argentino del Norte. En Dep. Alem: 18.30, Dep. Alem vs. Coronel Lugones. En Produnoa Uno: 18.30, La Fraternidad vs. Besares. En Paraíso: 18.30, Paraíso vs. San Javier. En Ampliación Paraíso: 18.30, Los Lagos vs. Hual Club. En 9 de Julio: 18.30, Def. 9 de Julio vs. Chacarita. En San Lorenzo: 18.30, Soler FC vs. Hual Club B. En 25 de Mayo: 18.30, 25 de Mayo vs. Platense. Categoría C50 En San Juan: 18.30, San Juan vs. Argentino del Norte. En Quilmes: 18.30, Quilmes vs. Soler FC. En Parque Municipal : 18.30, Sarmiento vs. El Cruce FC. En Las Palmas: 18.30, Las Palmas vs. Principiantes Unidos. En Produnoa Dos: 18.30, Polirubros DG vs. Independiente Media Flor. En Tramo 16: 18.30, Credenciales NOA vs. Cable Express. En Chacarita: 18.30, Agua y Energía vs. Irma FC. En Irma FC: 18.30, Irma FC B vs. Villa Griselda. En San Andrés: 17, San Andrés FC vs. Diablos Rojos. En Avenida: 18.30, CS Avenida vs. San Isidro. En El Polear: 18.30, El Polear vs. Villa Raquel. En Hual Club: 18.30, Hual Club vs. Aristóbulo del Valle. En Villa Suaya: 18.30, Villa Suaya vs. Def. Pompeya. En Parque Municipal: 17, Güemes vs. Hual Club B. Categoría C20 En La Higuera: 17, La Higuera vs. Quilmes. En Produnoa Uno: 17, Produnoa vs. Matadero FC. En Los Toy: 17, Soler FC vs. Río Dulce C. En Villa Inés: 17, Villa Inés vs. Las Palmas. En Río Dulce: 15.30, Río Dulce B vs. Transporte Yamila. En Alto Verde: 17, Alto Verde vs. Villa Suaya. En Matadero: 17, Matadero Viejo vs. Dep. Alem. En Avenida: 15.30, Avenida City vs. Belgrano. En 25 de Mayo: 17, 25 de Mayo vs. El Tuscal.