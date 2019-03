La Súper Liga se suma a la Asociación en la cartelera amateur

15/03/2019 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Con la novedad de que se sumó una nueva institución al fútbol amateur de la “Capital del Agro”, denominada la “Súper Liga de Fernández”; a partir de ello junto con la “Asociación de Fútbol fernandense” serán dos las instituciones que por el momento nuclean el fútbol amateur en la “Capital del Agro”. Los resultados de la primera fecha de la Asociación del último fin de semana fueron los siguientes: C40: Trula 2, Triunfadores 1; El Gateau 3, Talleres 1; Bº Sur y Wall Mar empataron 2 a 2; Bº Belgrano 2, Arsenal 1; Triki 2, Forres 1 y Tigres 2, Villa Elisa 1. La programación de la segunda fecha del Torneo Apertura 2019, denominado “Oscar Fernando Leguizamón”, contempla los siguientes enfrentamientos en la C40: en Trula juegan Tigres vs. Bº Belgrano y Forres vs. Bº Sur, En El Vinal lo harán El Gateao vs. Arsenal y Triunfadores vs. Wall Mar, En barrio Sur Partido único Triki vs. Trula y en Colonia El Símbolar, partido único Talleres vs. Vila Elisa. Por otro lado se inicia la C50, cuyo escenario será el Polideportivo Municipal donde se medirán: en cancha Nº 1 La Loma vs. 9 de Julio y Gremio vs. Lo Amigos. Y en cancha Nº 2 Trula vs. Barrió Sur y Defensores vs. Wall Mar. La Súper Liga, integrada por ocho equipos de la C40, arrojó la semana pasada los siguientes resultados: Comercio 3, Suncho-All Boys 2; All Boys 4, Atlético Pocitos 2; Sol de América 6, Maxiquiosco Antu 3 y La Loma y Las Américas empataron 2 a 2 La programación para mañana a jugarse en el Quemado, en canchas de ‘Piquina’; en la Nº 1 jugarán Suncho- All Boys vs. Deportivo Pósitos y, Comercio vs. Sol de América y en la Nº 2: La Loma vs. Makiquiosco Antu y All Boys vs. Las Américas.