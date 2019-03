La temporada 2019 arranca con los torneos Santiago Lencina y Oscar Luna

15/03/2019 - Tras la culminación del Torneo de Verano, la Asociación de Futbolistas Amateur pondrá en marcha mañana su temporada 2019, con la disputa del Torneo Apertura, que lleva las denominaciones de Santiago Lencina (C55) y Oscar “Cacho” Luna (C50). Los cotejos se jugarán a partir de las 16 y 17.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para los del primer turno. Una gran expectativa se generó por el inicio de esta nueva temporada, ya que los equipos renovaron sus ilusiones e irán en busca de alcanzar lo máximo. El programa completo de partidos es el que se detalla a continuación: En Asociación Nº 1: Lagartos Malvinas vs. Loreto Srs. (C55) y El Deán vs. Veteranos de Güemes (C55). En Asociación Nº 2: Chacarita vs. Saravah (C55) y Maestros vs. Alte. Brown (C50). En Banco Provincia: Banco Provincia vs. Técnicos (C55) y Sup. Colón vs. Lubricentro (C55). En Los Pichones Nº 4: Maestros vs. San Roque (C55) y Amigos Bolita vs. Profesores de Educación Física (C55). En San Isidro: Escuela 102 vs. Despensa Mis Nietitos (C50) y Villa Hortencia vs. Frut. Carlitos (C50). En Gremio Municipal: 17, Las Heras vs. Campeones del 28 (C50). En Zanjón: 17, Zanjón vs. San Carlos (C50). En Def. de Forres: 17, Rabenar vs. Loreto FC (C50). En Abogados: Campeones del 28 vs. Sitravise Ipvu (C55) y Abogados vs. RC Refrigeraciones (C55). En Rubia Morena: 17, Puerto Nuevo vs. Puente Alsina.