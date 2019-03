Instancias decisivas en el Torneo de Verano

15/03/2019 - La nueva Liga de Equipos Amigos y Amateurs (LEAFASE) hará disputar mañana las instancias decisivas de su torneo de verano, denominado 21 años árbitros UAFASE. Se jugarán las semifinales en la C40 y C45, mientras que en C50 se disputarán los cuartos de final. Los partidos comenzarán a las 16. En UPCN Nº 1: Gremio Judicial vs. Estrella Roja (40) y Nuevos Rebeldes vs. Gremio Judicial B (45). En UPCN Nº 2: Bioquímicos vs. Gremio Judicial (45, semifinal) y Alberdi vs. La Bomba (50). En Obras Sanitarias: Jorge Newbery vs. FM Laser (50) y Obras Sanitarias vs. Amigos de Nene Galván (50). En PVC Banda: PVC Banda vs. Dr. Obrero (50, cuartos de final). En Atsa Nº 2: Anestesia vs. Quirófano (50) y Yanda vs. Telefónicos (50, cuartos de final). En Sivipse: Sivpse vs. Abogados (45, semifinales) y Sivipse vs. Mago Repuesto (50). En UTA Nº 1: Galácticos vs. Metalúrgica Dorrego (40, semifinales) y UTA FC vs. Alvi FC (40, semifinales). En Ingenieros: Ingenieros vs. Elect. Cortez (50, cuartos de final). En Rubia Moreno: Hormiga Paz vs. Puerto Nuevo (40). Postergado: Ingenieros AFC vs. Gremio Judicial (50)