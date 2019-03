La teoría de un "derribo" que casi volteó las penas

15/03/2019 -

El fiscal investigará a un perito gendarme, ya que habría intentado beneficiar a los imputados basándose en un informe avalando la hipótesis de los defensores: la teoría de un "derribo".

Los abogados sostuvieron que los policías dispararon contra el Cessna y su piloto realizó un giro de 180 grados para esquivar los balazos, hasta que, al ser alcanzado por un par de proyectiles, se vio obligado a aterrizar. "En este país no existe la ley de derribo y este caso fue un aterrizaje por derribo", recitaron los defensores. Al finalizar el juicio, la Justicia ordenó el decomiso de la avioneta, pero cuando el personal aeronáutico intentó retirarla de la improvisada pista de aterrizaje, no pudo hacerla volar. Uno de los proyectiles impactó en el cable tensor del comando direccional. Era imposible que el Cessna hubiera dado un giro de 180 grados, según el nuevo informe. Ese disparo no sólo dejó inoperable la aeronave, sino que dio de lleno en la teoría de la defensa, liquidando la pretensión de nulidad del procedimiento.