Le hurtaron su cartera con dinero y teléfonos

15/03/2019 -

AÑATUYA Taboada (C) una vecina del barrio La Merced, identificada como Silvana Elizabeth Farías, denunció que ayer cerca de las 5, escuchó un ruidos proveniente del interior de la cocina de su vivienda, se levantó de la cama pero no observó nada raro. Recién cerca de las 7, se dio cuenta que le habían sustraído una cartera que se encontraba sobre la mesa del comedor, en la cual guardaba la suma de $3.000 y dos aparatos celulares, uno de ellos de su propiedad, y otro de su hijo, ambos Samsung J5. Aparentemente, los ladrones ingresaron por una puerta que no tenía seguridad. La fiscalía interviniente dispuso la investigación de rigor.