Fiorentina abre la fecha visitando al Cagliari

Fotos TITULAR. El delantero argentino Giovanni Simeone estará hoy desde el arranque en la Fiorentina, junto a su compatriota Germán Pezzella.

15/03/2019 -

Fiorentina, con Giovanni Simeone y Germán Pezzella, visitará hoy a Cagliari, con el volante Lucas Castro, en el inicio de la 28va. fecha de la liga de Italia. El partido se jugará en Cagliari, desde las 16.30, y con arbitraje de Paolo Doveri. Fiorentina suma 37 puntos en la clasificación, y está décimo, al tiempo que Cagliari tiene 27 unidades y está 14to.

En otro orden, Milan, tercero, e Inter de Milán, cuarto, se enfrentarán el domingo en un clásico que puede ser clave en la lucha por la próxima Liga de Campeones. Programa. Hoy: Cagliari vs. Fiorentina. Mañana: Sassuolo vs. Sampdoria; Spal vs. Roma y Torino vs. Bolonia. Domingo: Genoa vs. Juventus; Atalanta vs. Chievo; Empoli vs. Frosinone; Lazio vs. Parma; Nápoles vs. Udinese y Milan vs. Inter.