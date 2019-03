Gerónimo Rulli será titular ante el Levante

15/03/2019 -

Real Sociedad, con el arquero argentino Gerónimo Rulli, recibirá hoy a Levante en el partido que abrirá la 28va fecha de la liga española que lidera Barcelona. El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio Municipal de Anoeta y será televisado por Directv Sports.

El resto de los partidos serán: sábado: Huesca vs. Alavés; Athletic de Bilbao vs. Atlético de Madrid; Leganés vs. Girona. Domingo: Eibar vs. Valladolid; Espanyol vs. Sevilla; Valencia vs. Getafe; y Villarreal vs. Rayo Vallecano.