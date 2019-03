Cabrera salió al cruce y pidió explicaciones

15/03/2019 -

La presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, Evelina Cabrera, cuestionó el accionar del técnico de Boca, Gustavo Alfaro, por haber grabado un video a favor de los ProVida y en contra de la despenalización del aborto vestido con la ropa del club y con la Bombonera de fondo. "No tengo palabras", tuiteó.

"Uno intenta hacer cosas por su club y de repente sale Alfaro con tu camiseta y de fondo tu club hablando en nombre de los ProVida! No tengo palabras! Pido disculpas personales a lxs hinchas de @BocaJrsOficial espero al igual que todxs explicaciones!", escribió la ex jugadora y ex DT de la Selección femenina.

El video que grabó Gustavo Alfaro invitando a marchar contra la despenalización del aborto y que se viralizó luego de que lo tuiteara Jóvenes por la Vida causó un gran revuelo.