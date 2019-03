Cristina Kirchner viajó a Cuba para ver a su hija, que padece "severos problemas de salud"

Fotos DETERIORO. "El brutal estrés que sufrió, devastó su cuerpo y su salud", dijo la ex presidenta por medio de un video.

La senadora Cristina Fernández viajó hacia La Habana, Cuba, para encontrarse con su hija, Florencia Kirchner, aduciendo que la joven permanece en la isla del Caribe desde febrero por "severos problemas de salud" que adjudicó a la "feroz persecución" por las causas judiciales.

"El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud", dijo la ex presidenta por medio de un video -de cuatro minutos y medio- que difundió en las redes sociales, en el que se escucha su voz en off y se ven imágenes de su hija, de ella y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.

Si bien no dio precisiones sobre la afección que aqueja a la joven, sí habló de un estado de salud "sensiblemente deteriorado" y explicó que, debido a "la patología que padece, no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo", con lo cual "le prohibieron viajar en avión".

La difusión del video, que fue subido a las redes sociales cuando la ex presidente viajaba a Cuba, generó variadas reacciones, desde muestras de apoyo y cariño bajo los hashtags #FuerzaCristina y #FuerzaFlorencia, hasta ironías y cuestionamientos.

"La persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner; sólo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso les pido a los que nos odian o nos ven como enemigos, que se metan conmigo pero no con ella; no más con ella, por favor", finalizó la senadora nacional al cerrar su mensaje en el video.

Según trascendió, con la autorización judicial correspondiente, producto de las causas en las que es investigada, Cristina Fernández partió ayer cerca de las 5 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo de la compañía panameña Copa.

Las dos causas judiciales en las que la hija de la ex mandataria es investigada ya están enviadas a juicio oral, aunque aún no está fijada la fecha de inicio de ninguno de los dos debates.

Se trata de la causa Hotesur -que investiga el lavado de dinero a través de alquileres de hoteles al ahora detenido empresario santacruceño Lázaro Báez- y del expediente por la sociedad familiar Los Sauces, donde se los acusa de conformar una asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente de la obra pública.

En ambos casos, tanto la ex presidenta como sus dos hijos, Florencia y el diputado nacional Máximo Kirchner, están procesados con fallos confirmados en segunda instancia, y deberán ahora afrontar juicios orales y públicos por ambos expedientes.