Fotos Para esta tarde programaron fútbol en la Liga Municipal

15/03/2019 -

CHOYA, Choya (C) En el predio de los empleados comunales, ubicado en la zona norte de este pueblo se pondrá en juego un nuevo capítulo de la Liga Municipal Choyana. La cita será a las 18 con quince minutos de tolerancia. Allí se medirán Los Ejecutivos vs. Los Rapiditos y luego El Galpón vs. Los Galácticos. Desde la organización adelantaron que en caso de obtener una victoria el elenco de Los Ejecutivos serán los campeones aunque reste todavía una fecha para culminar la competencia.