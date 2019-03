Enfurecido porque le chocó el auto, la amenazó y atacó a golpes

Fotos INSTRUCCIÓN. El caso está a cargo de la Dra. Cecilia Gómez Castañeda y el Dr. Benjamín Zavalía.

Un joven fue condenado a un año y medio de prisión en suspenso, al reconocerse culpable de haber amenazado de muerte a su ex pareja y a toda su familia, de haber embestido su motocicleta con su automóvil y de haberla agredido físicamente en plena calle.

En el Palacio de Tribunales se llevó a cabo un juicio abreviado en el que Darío "Pío" Corvalán fue sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento en suspenso. El acuerdo fue expuesto por la fiscal que investigó el caso, Dra. Cecilia Gómez Castañeda y el Dr. Benjamín Zavalía, miembro de su equipo.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, el 22 de febrero, aproximadamente a las 13, Vanesa Fernanda Corvalán, la damnificada, se hizo presente en la vivienda de quien hasta ese momento era su pareja, Darío Corvalán, en la localidad de El Mojón, Pellegrini.

Según se desprende de la investigación, la joven tenía intenciones de entregarle dinero por un accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero último, en el que ella le había chocado el auto del denunciado.

Cuando llegó al inmueble, ambos se dirigieron al dormitorio de la hermana del acusado, donde mantuvieron una acalorada discusión; ella habría intentado retirarse, pero "Pío" se lo impidió tomándola del cuello, la recostó sobre la cama y le dio varias bofetadas en el rostro, manifestándole: "Voy a matar a toda tu familia", según reveló la víctima en su denuncia.

Una vez que pudo zafar, la mujer salió de la casa y tomó su motocicleta, pero el denunciado subió a su auto y colisionó el rodado de la joven, tirándolo en la vereda.

Al ver esta situación, la madre del acusado, le dijo: "Qué estás haciendo Darío", pero éste no contestó nada. Aprovechando esa situación, la damnificada levantó su motocicleta y observó que el denunciado nuevamente tenía intenciones de chocarla, por lo que ésta quedó en estado de shock en la esquina del domicilio del sujeto.

En ese momento, el agresor la bajó de la motocicleta y la golpeó con bofetadas en el rostro.

Mientras la joven intentaba explicarle a la madre del acusado lo sucedido, éste aprovechó y guardó la motocicleta de la mujer en su casa, y le indicó a su mamá: "Esta me chocó el auto, y yo haré lo mismo con el suyo".

La denunciante sostuvo que desde el día del accidente, la amenazaba diciéndole: "Vete sabiendo que te voy a pegar donde más te duele y si no me llegas a pagar, cag... matando a tu padre, madre y hermana y por último a tu hermano, pero esto no quedará así".

La Fiscalía manifestó a la jueza de Género el acuerdo y ésta tras consultar al imputado si entendía los alcances del juicio abreviado y si reconocía su culpa, homologó el acuerdo y condenó a Corvalán a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso, sujeto a estrictas medidas de comportamiento.