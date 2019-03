Sacerdote dice que "el 50% de los curas son homosexuales"

Fotos El padre Héctor Rivera sostuvo que tuvo relaciones con hombres, pero no se reconoce como gay.

El sacerdote chileno Héctor Rivera, quien fue inhabilitado por la Iglesia católica después de ser denunciado por violación, dijo en entrevista que "en la Iglesia se da un ambiente favorable para prácticas homosexuales".



"Había una suerte de consenso en que algunas maneras de relacionarse son naturales, vivir en comunidad entre hombres y una suerte de desprecio por la mujer", declaró en el canal chileno La Red.

"Me atrevería a decir que el 50% de los sacerdotes chilenos son homosexuales", calculó el religioso, quien negó las acusaciones de un hombre que reveló que hace casi cuatro años fue a la Catedral a pedir ayuda para comprar a un medicamento a su hijo y que el sacerdote lo subió al segundo piso donde lo drogó y lo violó. Rivera afirmó que a Daniel Rojas "nunca lo había visto antes" y que "iba a pedir ayuda a la Catedral, y ahí lo conocí y lo ayudé porque me pareció que había que ayudarlo".

Sobre la denuncia en su contra, Rivera comentó que "lo que me impacta es la manera morbosa y grosera en que se relatan los supuestos hechos. Esta historia es inventada, un montaje, con el fin de sacar dinero". Según su versión, "él me pidió 5 mil pesos (7,5 dólares), yo no se lo quería dar al frente de la gente que estaba trabajando en el patio, él me pidió el baño. Lo hice subir y lo llevé a la pieza que yo ocupaba para descansar. El usó el baño, tomó los 5 mil pesos y bajamos. La historia que él relata, para mi es una historia de ilusión. El inventa esto, con morbosidad".

El sacerdote, sin embargo, reconoció haber mantenido relaciones homosexuales en la iglesia "pero nunca forcé a nadie a hacerlo" aunque "no me reconozco homosexual". Justo cuando la iglesia católica chilena atraviesa una gran crisis por las denuncia de abusos sexuales a menores por parte del clero, Rivero añadió que "la iglesia está en una crisis moral, hay una forma impropia de llevar la vida", pero que "no hay que descabezar, hay que educar a las futuras generaciones" y rechazó "de manera tajante las acusaciones de haber sostenido relaciones sexuales con menores de edad".