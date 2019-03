“Peteco” Carabajal y “Bebé” Ponti evocaron a Fabián Matus

Fotos “Peteco”, en su momento, junto al hijo de la folclorista tucumana.

Hoy 15:52 -

Carlos “Peteco” Carabajal y Adolfo Marino "Bebé" Ponti, en Facebook, evocaron a Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa que falleció esta mañana.

“Peteco” escribió: "Cómo siempre hablando de sueños futuros que la muerte no conoce. Fabián hermano te abrazo en tu viaje le doy un beso a tu mami. Hasta siempre”.

En tanto, el poeta de Quimilí, “Bebé” Ponti, señaló:"Se me hizo un nudo en la garganta y me agarró una profunda congoja. Acabo de leer en el muro de Facundo Ramírez que falleció Fabián Matus. No sé qué decir, me parece que lo veo pasar con dos alas frente a mis ojos y me pongo a llorar. Mis condolencias para toda su familia, su hija Araceli Matus y Agustín".