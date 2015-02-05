CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de marzo de 2019

A LAS 18.30 CINE: ERIN BROCKOVICH

16/03/2019 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. ODDBALL

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 KALLY’S MASHUP

18.30 CINE. ERIN BROCKOVICH

20.45 CINE. JACK AND JILL

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 MINUTOS PARA GANAR

23.45 PH. PODEMOS HABLAR

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE


TV PÚBLICA

14.00 ANGELITA, LA DOCTORA

15.30 ENCUENTRO

17.30 AMBIENTE Y MEDIO

18.30 JUEGOS SURAMERICANOS

DE PLAYA ROSARIO 2019

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 CHARCO, CANCIONES DEL

RÍO DE LA PLATA


CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 LO MEJOR DE ESTELITA

 

EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

22.15 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO


CANAL14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 VHS

21.30 RECORDANDO

22.30 IRONSPORT

 

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA

EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.40 NICK & NORAH. UNA NOCHE DE MÚSICA

Y AMOR

08.23 UN DIOS SALVAJE

09.56 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

12.19 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

12.36 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA

MUERTE

15.32 LA TIERRA PERDIDA

17.23 EL ENCANTO DE LA BESTIA

19.04 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA

MUERTE

22.00 PRESENCIA SINIESTRA

23.45 GAME OF THRONES 06 EPS 06

TCM

07.38 LOST

08.23 LOST

09.07 LOST

09.51 LOST

10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

11.50 LA NIÑERA

12.12 LA NIÑERA

12.35 LA NIÑERA

12.59 LOST

13.44 LOST

14.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

14.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

15.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

15.42 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO

17.28 CÓDIGO GANSTER

20.05 TERRENO SALVAJE

22.00 TARDE DE PERROS

TNT

06.29 HELLBOY

08.33 RICKY RICÓN

10.14 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

11.58 TOY STORY

13.27 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

15.35 VENGANZA LETAL

17.24 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

19.58 TOY STORY 3

22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

00.10 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS

ÁNGELES

SPACE

06.40 KING OF FIGHTERS

08.27 ROMPIENDO LAS REGLAS 3

10.17 SOY EL NÚMERO CUATRO

12.13 CAPTAIN PHILLIPS

14.52 GIGANTES DE ACERO

17.13 KARATE KID

19.43 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

CINECANAL

11.15 ALIEN VS. DEPREDADOR

12.55 RANGO

15.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

16.55 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO

19.55 AMIGOS CON DERECHOS

22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA


A DÓNDE IR

TEATRO ADATISE

(LIBERTAD 175)

+HOY Y DOMINGO 17, A LAS

22, SE PRESENTARÁ LA OBRA

“ATRINCHERADOS, (¿QUIÉN ESTÁ

PRESO?”.

+VIERNES 22, A LAS 22, IRMA,

MÚSICA POPULAR.

CASA DEL FOCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23, MOSOJ ÑAUPA.

ARTISTA INVITADO: NACHO CARRIZO

Y SU VIOLÍN.

HÉRCULES, ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(OCHIUZZI 376)

+HOY, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA

LA OBRA “PUTO”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

+ LUNES 18, COMENZARÁN LAS

CLASES DE GUITARRA DESTINADAS

A NIÑOS MAYORES DE 10

AÑOS. ES NECESARIO TENER EL

INSTRUMENTO.

+ EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, SUBIRÁ

A ESCENA “LA GRANJA Y SUS

CANCIONES”, UN ESPECTÁCULO

DESTINADO A LOS NIÑOS.

CASA DE LA CULTURA Y

DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS

20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA

TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS

RECITALES ORGANIZADOS POR

SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL.


SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

16/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast) 19:10

(Cast) 21:40 (Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16-17/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

16/03 - 19:20 (Subt) 21:45 (Subt)

00:10 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

16/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45

(Cast) 21:15 (Subt) 00:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

16-17/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)

19:00 (Cast)

MALIGNO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

16/03 - 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)

17-20/03 - 22:20 (Subt)

GREEN BOOK: UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

16-17/03 -13:50 (Subt) 16:25 (Subt)

19:00 (Subt)

VENGANZA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

16/03 - 21:35 (Subt) 00:05 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

MALIGNO APTO 16 años con leyenda

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40- 22:50-

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 18:00-19:20-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 17:10- 19:50-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

con leyenda

CASTELLANO 2D 17:00-

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS

16:30

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de marzo de 2019

También te puede interesar