CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de marzo de 2019
A LAS 18.30 CINE: ERIN BROCKOVICH
Por El Liberal
16/03/2019 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. ODDBALL
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 FINDE EN NICK
17.45 KALLY’S MASHUP
18.30 CINE. ERIN BROCKOVICH
20.45 CINE. JACK AND JILL
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 MINUTOS PARA GANAR
23.45 PH. PODEMOS HABLAR
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.30 MODO SELFIE
TV PÚBLICA
14.00 ANGELITA, LA DOCTORA
15.30 ENCUENTRO
17.30 AMBIENTE Y MEDIO
18.30 JUEGOS SURAMERICANOS
DE PLAYA ROSARIO 2019
19.00 BIBLIÓMANOS
20.00 CHARCO, CANCIONES DEL
RÍO DE LA PLATA
CANAL 9
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 JINETEANDO
14.00 EL CHAVO
20.00 IMPLACABLES
22.00 LO MEJOR DE ESTELITA
EL TRECE
09.00 GATURRO, LA SERIE
09.15 PANAM Y CIRCO
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
22.15 EL MUNDO DEL
ESPECTÁCULO
CANAL14
12.00 FANÁTICAS
13.00 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 VHS
21.30 RECORDANDO
22.30 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS SEGUNDA
EDICIÓN
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO
POR ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.40 NICK & NORAH. UNA NOCHE DE MÚSICA
Y AMOR
08.23 UN DIOS SALVAJE
09.56 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
12.19 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
12.36 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA
MUERTE
15.32 LA TIERRA PERDIDA
17.23 EL ENCANTO DE LA BESTIA
19.04 PIRATAS DEL CARIBE - EL COFRE DE LA
MUERTE
22.00 PRESENCIA SINIESTRA
23.45 GAME OF THRONES 06 EPS 06
TCM
07.38 LOST
08.23 LOST
09.07 LOST
09.51 LOST
10.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
11.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
11.50 LA NIÑERA
12.12 LA NIÑERA
12.35 LA NIÑERA
12.59 LOST
13.44 LOST
14.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
14.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
15.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
15.42 SWORDFISH. ACCESO AUTORIZADO
17.28 CÓDIGO GANSTER
20.05 TERRENO SALVAJE
22.00 TARDE DE PERROS
TNT
06.29 HELLBOY
08.33 RICKY RICÓN
10.14 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
11.58 TOY STORY
13.27 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
15.35 VENGANZA LETAL
17.24 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA
19.58 TOY STORY 3
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
00.10 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS
ÁNGELES
SPACE
06.40 KING OF FIGHTERS
08.27 ROMPIENDO LAS REGLAS 3
10.17 SOY EL NÚMERO CUATRO
12.13 CAPTAIN PHILLIPS
14.52 GIGANTES DE ACERO
17.13 KARATE KID
19.43 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
CINECANAL
11.15 ALIEN VS. DEPREDADOR
12.55 RANGO
15.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
16.55 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO
19.55 AMIGOS CON DERECHOS
22.00 BAJO LA MISMA ESTRELLA
A DÓNDE IR
TEATRO ADATISE
(LIBERTAD 175)
+HOY Y DOMINGO 17, A LAS
22, SE PRESENTARÁ LA OBRA
“ATRINCHERADOS, (¿QUIÉN ESTÁ
PRESO?”.
+VIERNES 22, A LAS 22, IRMA,
MÚSICA POPULAR.
CASA DEL FOCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23, MOSOJ ÑAUPA.
ARTISTA INVITADO: NACHO CARRIZO
Y SU VIOLÍN.
HÉRCULES, ESPACIO DE
ARTES ESCÉNICAS
(OCHIUZZI 376)
+HOY, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA
LA OBRA “PUTO”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 367)
+ LUNES 18, COMENZARÁN LAS
CLASES DE GUITARRA DESTINADAS
A NIÑOS MAYORES DE 10
AÑOS. ES NECESARIO TENER EL
INSTRUMENTO.
+ EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, SUBIRÁ
A ESCENA “LA GRANJA Y SUS
CANCIONES”, UN ESPECTÁCULO
DESTINADO A LOS NIÑOS.
CASA DE LA CULTURA Y
DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+DOMINGO 31 DE MARZO, A LAS
20.30, SE PRESENTARÁ “KALAMA
TROPICAL” EN EL MARCO DE LOS
RECITALES ORGANIZADOS POR
SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL.
SUNSTAR
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
16/03 14:10 (Cast) 16:40 (Cast) 19:10
(Cast) 21:40 (Cast) 00:10 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16-17/03 -14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
A DOS METROS DE TI (2D)
ROMANCE (+13 AÑOS)
16/03 - 19:20 (Subt) 21:45 (Subt)
00:10 (Subt)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
16/03 13:45 (Cast) 16:15 (Cast) 18:45
(Cast) 21:15 (Subt) 00:00 (Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
16-17/03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast)
19:00 (Cast)
MALIGNO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
16/03 - 21:20 (Subt) 00:00 (Subt)
17-20/03 - 22:20 (Subt)
GREEN BOOK: UNA AMISTAD
SIN FRONTERAS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
16-17/03 -13:50 (Subt) 16:25 (Subt)
19:00 (Subt)
VENGANZA (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
16/03 - 21:35 (Subt) 00:05 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MALIGNO APTO 16 años con leyenda
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:40- 22:50-
CAPITANA MARVEL APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 18:00-19:20-
22:00- 22:40
CASTELLANO 3D 17:10- 19:50-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
MIS HUELLAS A CASA ATP
con leyenda
CASTELLANO 2D 17:00-
VENTA ANTICIPADA
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLENO 06-04-201 17:00
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS
16:30
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $190
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada General: $200
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$130 todos los días.