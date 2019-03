Mario “Musha” Carabajal: “Fabián me trataba de tío”

16/03/2019 -

Mario “Musha” Carabajal está consternado por la muerte de Fabián Matus. “Él me trataba de tío. Cuando me veía me hablaba con una amabilidad y una manera especial en el trato hacia mi persona. Tengo un profundo dolor por su partida, como lo tenemos muchos de los que lo hemos frecuentado”, destacó Carabajal a EL LIBERAL.

“Mucha gente está sintiendo sorpresa, desazón, tristeza. El fallecimiento de Fabián Matus caló hondo en el sentimiento de todos los argentinos porque fue descendiente de alguien tan importante como Mercedes Sosa. Fabián tomó una trascendencia por lo que fue su madre y por lo que fue él también como persona, como gente que estuvo involucrada en todo lo que es la cultura argentina”, remarcó el integrante del conjunto Los Carabajal.

“A mí me queda la imagen de Fabián en el 59º Festival Nacional de Folclore Cosquín 2019. Cuando terminó el homenaje a su madre lo busqué para saludarlo. Fuimos con Miriam (Talone), mi mujer, a una terraza en donde estaba cenando con todo el plantel que había participado del tributo. Fui directamente a él a darle un abrazo fuerte y sentí en ese abrazo muchas sensaciones, de amistad y de cosas profundas por la vida y que él se estaba aferrando con un hilito de vida y su lucha permanente para tratar de estar bien. En realidad, no lo vi bien.

Quedamos muy preocupados con Miriam. Hoy (por ayer), lamentamos el desenlace de esta naturaleza”, enfatizó. “‘Musha” destacó que Matus “tuvo muchas adversidades. Por ahí, mucha gente que estuvo cerca de él, cerca de su madre, algunos no retribuyeron con la misma generosidad que Mercedes Sosa les dio. Fabián pasó por situaciones difíciles que desencadena en esto. Tal vez, en su momento, podría haber sido ayudado un poquito.

Ahora queda recordarlo de la mejor manera, rogar para que descanse en paz y que, seguramente, se dará un abrazo con su madre”. La Fundación Una vez fallecida su madre, el 4 de octubre de 2009, Fabián Matus presidió la Fundación Mercedes Sosa para la Cultura, un ámbito que padecía los embates de la crisis económica tal como lo expresó públicamente. A mediados del año pasado durante un reportaje con Clarín confesó: “Vendí mi auto y tengo a la venta un departamento.

El plan es achicarse para sostener la fundación. No quiero cerrarla”. En 2016 publicó el libro “Mercedes Sosa. La Mami” que escribió con Maby Sosa, su prima periodista.