FÚNEBRES | 16 de marzo de 2019

16/03/2019 -

FALLECIMIENTOS

- Érika Fernanda Lencina (Loreto)

- Ángelez Petrona Paz (Nva. Francia)

- Silvia Noelia Verón

- Miguel Ángel Colovini

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Comisión Directiva y Personal del Circulo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de sus socios Dr. Bitar Elias y Dr. Bitar Moukhaiber. Se ruega una oración en su memoria.

BITAR, TARRAF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19|. Daniel Alejandro Fiad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

CHAZARRETA, MIRTA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "No me llores, yo no he muerto, solo, me he dormido, en los brazos del señor". Sus hermanos Viviana y Carlos con sus respectivas flias, participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

COLOVINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Sus hijos Miguel, su hija política Eugenia, nietos Marcos, Alex, Florencia, Santi, sus bisnietos Luana y Jeremías, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 S.V. EMPRESA SANTIAGO.

COLOVINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Te despedimos con profundo dolor Monina Beltrán Alfaro participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de sus hijos Ana, Maríangeles y Cayetano Colovini. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GEREZ, HUMBERTO LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su esposa Alicia, sus hijos Rita Fernanda, Rita Nélida, Mariana, Carla,Dario,Claudia,hijos políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIERREZ, ARMANDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus hijos Carlos, Raquel, Arenzo, hijos pol. Esteban, Milagros, nieto Mauro, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Dr. Matías Abdala participa con profundo dolor el fallecimiento del Tesorero de la institución Tico Jiménez. Se ruega una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Comisión Directiva y Asociados de la Mutual Caja Popular del Personal de la Caja Social participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Manuel Trejo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Tico y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de tristeza y dolor. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando pronta resignación.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (TICO) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Nancy Fernández, Carla y Carlos Cesca acompañan ante irreparable pérdida a los queridísimos Maruca, Javi y Diego. Rogaremos por su gloria eterna.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus compañeros de delagación La Banda: Piña Carlos, Rojas Mirta, Herrera Lucas, Navarrete Vanesa ,Castagna Belén , Roblez Sergio , Coronel Carlos , Rubio José Maria, Gómez Pablo , Afur Esteban , Barrionuevo Mónica , Roldan Susana , Figeroa Javier Acompañan con profundo dolor a su familia, y ruegan oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Luchy Bau y Rossi Mattar, sus hijos Luis Ignacio, Alejandro, Belén y Soledad, junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Gladys Diaz, Carlos Zani acopañan a su hermano Juan y demas familiares participan con trofundo dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. "Que el Señor te reciba en sus brazos para darle vida eterna". Juan Carlos Medina y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su empleado Julio Ledesma y acompaña a toda su familia en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. "Que el Señor te reciba en sus brazos para darle vida eterna". Jose Gomez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su empleado Julio Ledesma y acompaña a toda su familia en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. "Señor ya está ante Ti, recibelo en tu Reino". Ricardo Héctor Manzur y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del hemano del amigo Julio Ledesma y acompaña a toda su familia en ese dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. "Dice el Señor yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". El Personal del Sindicato de Luz y Fuerza y de la Obra Social: Mercedes, Olga, Marta, Liliana, Tatiana, Norma, José, Ernesto, Judith, Adriana y Solange participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora Madre del compañero de trabajo Julio Ledesma y acompañan a sus familiares en este dificil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar y sus hijos políticos, Cristian Acosta y Mario Feijóo (h) acompañan a Estefi y familia en estos dolorosos momentos. Ruegan al Señor para que el alma de Oscar descanse en paz.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su amigo Fernando Angelet, su esposa María e. Gorostiza y sus hijos Abril y Valentín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus compañeros y amigos: Lucas, Yanny, Leo, Beby, Tucu y Emanuel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Diego Basualdo y flia, acompañan a Miky y Mariana y familia en este golpe de la vida. Oremos por el descanso en paz de Oscar y consuelo a su familia.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Rodolfo Amestegui y Rosario De La Llama participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Rodolfo Amestegui, su esposa Lola Monti participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Felisa Anabel Moyano de Arce junto a sus hijos Alfonso, Anabel y Andrés; Pablo y Andrea; Analía y Carlos; Anita y Martín participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Oscarcito y acompañan en estos momentos a sus padres, hermanos e hijos.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Silvia Cortés de Rentería Feijóo y sus hijos Adolfo y Hernán junto a sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanos e hijos en este difícil momento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Carlos Enrique Soria y Analía Mercedes Arce junto a sus hijos Mercedes, Gonzalo, Paula y Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus padres, hermanos e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Andrés Horacio Muratore y Felisa Anabel Arce junto a sus hijos Anabella y Augusto; Andrés, Belén y Agustina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Mariela Filippa Facello y sus hijos Guadalupe, Nicolás y Guillermina Balmaceda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Fernando Angelet, María Elena Gorostiza, Abril y Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Maria Waldina Agüero de Rigourd y familia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Mario Ramon Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina Solá Abate, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Alberto Unzaga, Ramiro Unzaga y Morena Lopez Amado, Virginia Unzaga, Soledad Unzaga y Cristian Merlino. Acompañan con mucho dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Marta Mansilla, Carolina y Mariana Flores, Carolina Abele, Luisa Milet y Maria Nazario, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida Amiga Daniela Olmedo y acompañan a su familia en este momento de gran pesar. Elevamos oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Angela G. de Agüirre y sus hijas María Eugenia y María Mercedes y flia., acompañan a la flia. Vitar en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Carlos Enrique Guerrieri; Raquel y Claudia Mulki y Josefina Guerrieri participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Margarita Guerrieri de Lugones participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia. Ruega oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Anita Catán participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Dra. Andrea Olmedo ante la irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Acompañamos a Dani y familia en este momento de tanto dolor y rogamos que el amor y legado de Oscar esté presente en sus corazones. Te queremos. Tus amigas: Belén Bau, Georgina Peralta, Ximena Barquín, Valeria Rojas, Eugenia Lencinas y Cecilia Kanter.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. René Trouve, Maria Mercedes Santillan y flia., participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Pedro, Maria Emma, Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina, lamentan el fallecimiento de Oscar, hermano de Mariana y Miky y tio de Luciana, Fiorella y Lucas. Elevan oraciones y ruegan resignación para la familia.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Roger Gabriel Ledesma, Amanda Beatriz Perez, sus hijos y demas familiares, acompañan con profundo dolor a su familia en este dificil momento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Carlos Enrique Bothamley y Lucía Sanchez de Bothamley, sus hjos Federico, Augusto y Claudia Lopez y Carlos, sus nietos Francisco y Felicitas acompañan a sus queridos amigos en su dolor y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Arturo Guillermo Bothamley (a) y María Angélica Olmedo de Bothamley (a), sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. María del Valle y Luis Enrique Sgoifo participan su fallecimiento, acompañan a sus padres en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación para toda su familia

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla, Pablo César; María Silvia y Jerónimo Vignau con sus respectivas familias acompañan con mucha tristeza a todos los familiares rogando al Señor encuentren consuelo y resignación ante tanto dolor.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Claudia Zeman, Marta Camuñas y Susana Montenegro participan con dolor su fallecimiento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Las amigas de la infancia de su desconsolada Mamá. Participan con mucho dolor su fallecimiento. Rogamos para toda la flia. Fortaleza y fe.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Adriana Calvo Vozza, Tessy Calvo Vozza de Montenegro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria pidiendo al Señor resignación para su querida familia.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Daniela Moreno, Florencia Gauna, Natalia Martín, participan y acompañan con dolor a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. María Elvira López de Areal, hijos e hijos políticos acompañan a sus entrañables amigos Stefi y Oski en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Santiago Riera, Daniela Ausar y sus hijos Martina y Santi, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Oscar y acompañan a su flia. en este difícil momento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Las compañeras de Promoción del Colegio de Belén de su tía Carmela: Silvia, Susana, Luqui, Graciela, Evita, Elsita, Chiqui, Teresita, Cristina, Madi, Lita, Irma, Mamili, Saturnina, Nena, Lina, Estela, María Inés y Magalí participan su fallecimiento y acompañan a Carmela y familia con todo cariño en este doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Ramiro Ledesma, Verónica De Nicola y sus hijos acompañan a Agustín y su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Cecilia Basbús y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Agustín Pedro, María Rosa, María Eugenia, María Luisa Rímini Olmedo y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanos y demás familiares en este momento de dolor.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. José Martín Cesca y Marta Eugenia Azar participan su fallecimiento y acompañan a Andrea y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Luis Eugenio Cantizano, su esposa María Fernanda Ferreira Lesyé y sus hijos Sofía y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Silvia Abalovich y sus hijos Fernanda y Luis; Roberto y María Elena; Josefina y Franco; Marcos, Juan y Constanza, sus nietos participan con dolor el fallecimiento de Oscar y acompañan con mucho cariño a su familia elevando oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Daniel López, y sus hijos Pablo y Damian López: y Gabriela Alluz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Tus amigos de la Libertad: Pablo, Puma, Chaza, Chantula, Vaca, Sega, Beta, Uishpi, Titi, Pete, Piyin, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Autoridades del Cepsi, Directora Ejecutiva CPN Miriam Martinez, Director Medico Adjunto Dr. Leandro Gamba; Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencia y administrativo del Cepsi, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Arq. Agustin Olmedo. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Ricardo Filippa (Chinino) y sus hijos Mariela, Luli y Mario; Gordo y Celeste, Marisa, Victoria y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Maria Laura, Maria Cacilia Navarro y sus respectivas familias, participan con inmenso dolor el fallecimiento del hijo de Stefi, amiga y compañera de nuestra querida madre Gringucha Alvarez. acompañamos a su familia ante dolorosa pérdida. ''Que brille para el la luz que no tiene fin''.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 14/3/19|. Comision Directiva y Personal del Circulo Odontologico Santiagueño, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. hermano de su socia Dra. Olmedo de La Llama Daniela. Se ruega una oración en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sara Arce Viaña, sus hijos Arturo, Lauta, María Adela y María Elena Liendo Roca participan su fallecimiento y acompañan a sus padres, hermanos e hijos en este momento de tanto dolor.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Martin Muratore y familia., participa con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Miren hacia Él y quedarán resplandecientes". (Salmo 34). CP Julio Benjamín Salomón, su esposa Alba Abregú e hijos abrazan cariñosamente a su querida amiga Stefy y familia ante irreparable pérdida. Que el Señor les conceda su paz y aceptación. Se ruega oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Mario Alejandro Arce y flia., participa con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Adolfo Guerrieri y flia., participa el fallecimiento de Oscar y rogamos oraciones por su eterno descanso en paz.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Mimí Areas, Patricia, Marcela y Ricardo Jorge., Claudia Manjoulon. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Adriana Scarazzini e hijos acompañan en este dificil momento a nuestra querida Daniela y su flia. Que Dios los proteja y les de pronta resignación.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Angélica María Degano, Omar Jugo junto a sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Andrea, padres, hermanos y demás familiares en tan doloroso momento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Néstor Fernando Zurita y familia participan con mucho dolor el fallecimiento del hermano de su amiga y compañera de tareas Andrea. Elevan oraciones en su memoria

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. María Cecilia Medrano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento. Ruegan oraciones en su memoria

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Miguel Pernigotti, su esposa Susana Abate y sus hijos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Te voy a extralar mi hermano del Alma. Ricardo Jorge, Patricia, Nahiara y Benjamin, participan con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Miguel Eugenio Zirpolo, su esposa Marta Blanes y sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio y Zuzuca Blanes participan el fallecimiento del hijo de sus íntimos amigos y acompañan a su familia en este doloroso trance.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Guillermo Basbus y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Andrea y flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Mariano Soria, Claudia Fonzo y sus hijos Maria Antonella y Gaston, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su nombre. Que Dios te tenga en su Gloria Amigo.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Olga Carabajal participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida colega y amiga Estefi y la acompaña con sus oraciones en este momento de dolor. Ruega al Señor, Dios Misericordioso por el alma de Oscar y una cristiana resignacion a toda su familia.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Adriana Infante del Castaño y sus hijas Valentina y Mercedes Estrada participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y una cristiana resignacion para toda su familia.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Maria Angelica Vera de Oneto y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida amiga Estefi, ruegan oraciones en su memoria y consuelo para todos sus familiares.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Juan Carlos Gavioli, Gabriela Presti y sus hijos Maria Belen y Francisco, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra querida Amiga. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Juan Carlos Leguizamon, ana Alicia Mirolo, sus hijos Gonzalo y Maria, Juan Manuel y Loli, participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su flia. y elevan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Aldo Yunes y Sra. Ligia Domina e hijos Joaquin, Francisco, Gonzalo, Fermin y Fatima, participan con profundo dolor el fallecimiento del hno. de su amiga Mariana y Miky. ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Santiago Olmedo, Maria Luisa Leiva de Olmedo y sus hijos Santiago y Alicia Diaz Fernandez, Maria Luisa y Juan Carlos Alcorta, Ignacio, Nicolas e Isabel Meneghini, Eugenia y Fernando Bravo de Zamora participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento con mucho cariño.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Acompañamos en este dolor inconmensurable a nuestros queridos Estefi y Oskir. Edy Montes de Oca y Silvia Domenech. Rogamos por su descanso eterno.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Tus compañeros Juan Carlos Gavioli, Carlos Eduardo Ordoñez Ducca, Andrea Achari, Juan Francisco Gavioli y Guillermo Basbus, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Maria Ines Lopez de Torres Bruschman, Maria Elvira Lopez de Areal y sus respectivas flias., acompañan a sus queridos padres y demás familiares ante la irreparable perdida de Oscar. Piden a Dios resignacion y fe para toda su flia.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Norah Carabajal Loza (a), y Jose Manuel Caceres (a),, sus hijos Mercedes, Jose y respectivas flias., acompañan a sus padres, hijos y hermanos en este momento de tanto dolor y congoja. Elevsan oraciones en su querida memoria y por su alma.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Las compañeras y amigas de su hermana Mariana de la promocion 1984 Colegio Hermanas Franciscanas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos en tan dificil y doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Livo N. Yocca, su esposa Martha S. Rodriguez y sus hijos Maria Josefina Fuhr y Livio, Maria Martha y Ricardo Maldonado, participan con profundo dolor su inesperada partida, comparten este momento con su querida flia. que desconsolada ruega por la vida eterna.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Bienaventurados los de corazon puro porque de ellos es el Reino de Dios " Los amigos de su hermana Andrea; Gustavo Franzzini y Analia Suarez, acompañan a Andy y a su flia. en este doloroso momento. Rogamos el descanso eterno para Oscar y elevamos oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Lia Valdini Renteria de Sarmiento, sus hijos Silvina y Mariano y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de Oscar y ruegan al Señor que lo acoja en su Gloria y de resignacion cristiana a sus queridos padres Osky y Estefy y a sus hijos y heramos en tan doloroso trance.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. María Inés López, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Diego Jiménez, Maria Alejandra Cerro y Dieguito, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Marcelo Acuña y Nadia Bitar, participan su fallecimiento, acompañando fraternalmente a su hermana Andrea y demás familiares en tan doloroso momento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Pablo Presti, su esposa Betti Perez Curbelo, sus hijos Pablito, Giuliana y Alejo Presti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Old Lions Rugby Club, participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Osqui y ruega oraciones en su nombre.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Daniel Escobar Correa y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su Gran Amigo Osky. Elevan oraciones en su querida memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Titi, Migu, Pedro, Maria Delia, Rosita, Beatriz, Alejandro, Jose, Luisa, Pablo Pernigotti y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Los amigos de sus padres y de su hermano Agustin; Titi Salomon y Sra., Laura Salomon y flia., Matias Salomon y flia., y Sol Salomon y flia., participan con inmenso dolor su fallecimiento. Que en paz descsanse.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Ricardo Maldonado su esposa Maria Martha y sus hijos Facundo, Rodrigo y Camila, participan con profundo dolor el fallecimiento de Oscar y acompañan a su amiga Mariana y su flia. con oraciones.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Mario Chazarreta y familia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Osqui. Elevan oraciones para su eterno descanso y para que su flia. y amigos encuentre en los brazos de Dios el consuelo de su partida.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Hermano del Alma, gracias por hacerme tanto bien. Te voy a extrañar siempre. Miguel Uequin y flia., acompañan en este durisimo momento a tus hijos, hermanos, Padres y demás familiares. rogamos oraciones por la paz de tu alma.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Los amigos y familia de su hermano Tincho; Pablo y Pato, Euge y Guille, Paulina y Javier, Emilia y Beto, Fede y Celina, Matias y Emilia, Pablo y Mariana, Maria y Horacio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este dificil momento.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Al Paraiso te lleven los angeles, a tu llegada te reciban los martires y te introduzcan en la ciudad Santa de Dios". Solo te adelantaste, sote te decimos hasta luego. Tus compañeros de 5to P.IBI promocion 86, acompañamos a tus hijos, padres y hermanos pidiendo a Dios consuelo y resignación en este triste momento. Que brille para ti Oscar la luz que no tiene fin.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Las amigas de su hija Lourdes: Anita y Paula y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLMEDO, OSCAR AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Querido amigo, gracias por tantos buenos momentos compartidos. Vivirás por siempre en mi corazón y en los recuerdos de nuestra hermosa juventud. Hasta pronto amigo. Dios te reciba junto a Él. Juan Carlos Gómez (Pillín), Graciela Rojas y Familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RIVERO, ALEJANDRO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. El Centro de Jubilados y Pensionados Mercantiles despide con dolor a un apreciado socio y fiel amigo de tantos encuentros compartidos. Acompaña en este difícil momento a su esposa e hijos, pidiendo al Altísimo por una pronta resignación ante tan irreparable pérdida y hace extensivo este sentimiento de pesar a la familia del Sr. Américo Ávila (Presidente de la institución) por el fallecimiento del Hno. Político de su esposa Chochi. Se ruegan oraciones por el eterno descanso de Alejandro.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Cosecharas, en el Cielo lo que sembraste en la tierra. Al cumplirse un año de su fallecimiento. Sus hijos Liliana, Patricia, Adriana, Claudia, Marcos y Ramiro y sus respectivas flias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santa Rita, del Bº Jorge Newbery.

SALCEDO, HÉCTOR CECILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Emilio Moreno y demás compañeros de su hijo Ringo Salcedo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

SANTILLÁN, ALICIA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Personal Superior, Cuerpo Tecnico, Administrativos y demas compañeros de trabajo, participan el fallecimiento de la madre de su compañera Claudia Santillán y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ALICIA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martin Diaz Achaval, C.P.N. Alfredo Osvaldo Juri, Dr. Noemi Marcela Garnica, C.P.N. Ricardo Lino Rubio, participan el fallecimiento de la madre de la Sra. Claudia Santillán. Elevan oraciones en su memoria.

VERÓN, SILVIA NOELIA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/19|. Sus padres: Arturo y Liliana, su hijo: Matias, sus Hnos.: Hugo, Dany, Lorena, Yesica, Claudia y Kelly, sobrinos, part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. C. de Duelo: El Alto 1037 B. Gral. Paz. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANRÍQUEZ DE BONAHORA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|.Mami, fue hermoso que fueras nuestra madre, siempre con tu serenidad y sabiduría al lado de cada uno de nosotros tus hijos. Gracias, mil gracias!. Sus hijos Pimpo, Chiquitín, Omar, Gogui, Myriam, Toty, Claudio y sus respectivas familias invitan a la Santa Misa hoy a las 20 en la Capilla San Antonio de Padua (Salta y Ejto. Argentino), al cumplirse tres meses de su fallecimiento.

DONZELLI DE JUÁREZ, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su esposo Lito Juárez y sus hijos con sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Catedral Basílica al cumplirse dos años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA CERRO DE BIANCHI, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/16|. Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, el que cree en Mí , aunque muera vivirá , y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás" .Su esposo José Luis Bianchi, sus hijos María Inés y Rodrigo Gaglio, José Luis y Alejandro y sus nietos; su madre Adriana Cerro de Herrera, sus hermanos Adriana y Guillermo Bellido, Susana y Jorge Bravo, Hugo Francisco y sus sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Capilla del Colegio San José.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. A un año de tu partida fisica, tu espiritu y tu amor están latente en toda la familia, te recordamos con mucho cariño dia a dia pidiendo al Señor el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Su eposa Aurelia (Lela), sus hijos David y Ricardo, su hija politica Liz, sus nietos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santa Rita del Barrio Jorge Newbery.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su esposa Ramona Aragón, su hijo Pedro Marquetti, sus nietos, sobrinos y demas familiares, invitan a la misa al cumplir un mes de su fallecimiento el dia 17/3/19 a las 9 hs. en la Iglesia Catedral.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTILLO VDA. DE MARTÍNEZ, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. Su hija Alejandra Martinez y su nieta Sabrina Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria

REY, MARGARITA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su hijo Gustavo Alderete, nietos Mayra y Nelson, hnos. Mirta, Estela y Rodolfo, sobrinos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

REY, MARGARITA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Personal Directivo, Docente y alumno de la Escuela de Formacion Profesional N-12 se abdieren al fallecimiento de la ex compañera y madre de Gustavo y sus restos seran sepultados en el Cementerio la Piedad y Dios le de el descanso eterno.

REY, MARGARITA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Amiga porque siempre estuviste en los buenos y malos momentos dándonos tu fuerza y tu apoyo incondicional por todo esto siempre estarás en nuestro corazón : el Señor te reciba en sus brazos y que brille para ti la luz que no tiene fin:Griselda y Quicho, Marta,Flor, Bety ,Marta y Ramona

SIRE, HUGO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. El Señor te reciba en su Reino y te de el descanso merecido. Sus sobrinos Saúl Sire, Daniel Sire, Tiziano Sire y Valle González participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CASTILLO VDA. DE MARTÍNEZ, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/19|. El recuerdo de un ángel, estará vivo cada día en nuestro corazón, sabemos que descansa en paz y amada por Dios, lo que conforta enormemente nuestro dolor por su partida porque lo que invitamos a familiares y amigos a acompañarnos en la celebración del responso y la misa por el novenario de la muerte de nuestra amada Rosa. Que serán oficiados el Domingo 17 de Marzo el responso a horas 9 en el cementerio la Misericordia y la misa a las 20.30 hs en la parroquia Santiago Apóstol. La familia Martínez agradecerá su presencia.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HERRERA, LISANDRO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 9/3/19|.Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a este siervo tuyo gozar de tus maravillas". Participan con profundo dolor su hija Herrera Andrea Gimena, Hijo político nietos y bisnietos y ruegan una oración en su memoria.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Su madre Rosa, su hermano José ,sus tíos, primos, ahijado y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Dpto. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus tías María Carreras de Soria y familia; Susana Carreras de Carrizo y flia; Walter Agustín Carreras y Aroldo Humberto Carreras y flia, participan de su fallecimiento. Acompañan a su madre, hermanos y tíos en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Loreto.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus familiares Luis Mariano, Graciela, Silvia, Carlos, Teresita y Daniel Carreras y sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Un ángel bello extendió sus alas voló al infinito y dejando un gran dolor a todo los que te conocieron. La promoción 1.968 acompaña a su madre Rosita y hermano en tan duro momento y pedimos Dios consuelo para mitigar esta infinita pena descansa en paz querida Erika ruegan una oración en su memoria.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración" participan con profundo dolor Cacho su esposa Ina Gustavo y Elie.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar, cuando el Señor te llamó para compartir su gozo". Participan con dolor del fallecimiento de la sobrina política de la docente del establecimiento Gladys Beatriz Paz, Personal Directivo Docente Esc. 1013 del Sinbol ruegan una oración en su memoria.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "En su paso por la tierra supo cultivar un jardín de vida y ahora disfruta de un glorioso porvenir participan con dolor del fallecimiento Sara, Raúl, Pocho y Chaco Mastriacovo.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Efrain Roldan y flia., Toti Fernández y Flia, acompañan con dolor a nuestra vecina Rosita ante la irreparable pérdida de su querida hija Erika hacemos extensivos nuestros pésames a toda la familia Carreras por esta triste circunstancia, que Dios les conceda una pronta resignación.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Mi amada princesa como solia decirte siempre...mi guerrera favorita, luchaste hasta el final. Hoy descansas en los brazos de Jesus, nos dejas un gran ejemplo de vida ¡¡ayudanos a seguir tu tia Gladys Beatriz Paz de Carrera, hijos y nietos participan con profundo dolor tu partida ruegan oraciones en tu memoria.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Dichosos los que como ella, al ser llamados por el Altísimo, dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y un ejemplo de virtudes imperecederas la comisión directiva del Club Union obrera hacen extensiva las condolencias a la familia Carreras y ruegan una oración en su memoria.

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Nuestra condolencia a su mama y hermano y a toda su familia en este momento de dolor y tristeza que invade su vida Juana Roldán y familia participan con dolor y ruegan una oración en su memoria

LENCINA, ERIKA FERNANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Julio Carreras, Gloria Gallegos y sus hijas Anahí, Rocío, Guadalupe y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JORGE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. "Que en paz descanses,Nene,te vamos a extrañar en nuestras reuniones y fiestas. Que el Señor te reciba en sus brazos".Tus amigos Kuky y Michi Romero,Zorro Marcos y demas familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira..Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, JORGE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. La Comisión Directiva del Club Atletico Clodomira participa con gran dolor el fallecimiento de su ex jugador y simpatizante de dicha institución deportiva y que sus restos fueron sepultados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

PAZ, ANGELEZ PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Sus hermanos Isidro, Elina, Argentino,sobrinos y de mas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Nueva Francia Francia Dpto. Silipica. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, ALICIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Gerente General CPN Graciela Muratore de Corona; miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerentes de Áreas, Asesores Legales y de Presidencia, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera Mirta Santillán.