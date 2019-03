Cachanosky: “Gane quien gane nos espera un período complicado todavía”

16/03/2019 -

El 26 de marzo, el economista disertará sobre ‘La Economía en un año electoral’ invitado por la Cámara Argentina de Comercio y por la Cámara de Industria y Comercio local en el Fórum. Antes habló con EL LIBERAL y arrojó varias definiciones sobre la coyuntura, el dólar, la inflación, el endeudamiento del país y los desafíos que tendrá que afrontar el próximo gobierno. En este punto indicó que continúan latentes problemas como la presión tributaria y el gasto público en todos los niveles.

¿Era esperable el nivel de inflación de marzo?

En el anuncio del índice inflacionario el tema es que ahí el aumento del tipo de cambio en parte se traslada al índice de precios más o menos el 50% de cuando se devalúa el peso, se transfiere a precios porque muchos productos tienen insumos importados, obviamente el costo de producir sube y el de venta también, así que como en estos meses subió el dólar era previsible que no cediera tanto la inflación.

¿Las medidas recientes anunciadas por el titular del Central Sandleris y el ministro Dujovne alcanzan para frenar la inflación?

Pueden frenar la inflación. Pero lo que sucede es que puede afectar las exportaciones porque el tipo de cambio en términos reales va a bajar. El único motor que hoy tiene la economía para funcionar son las exportaciones, el consumo está planchado, la inversión no va a aparecer hasta después de las elecciones y veremos después también. Lo único que queda son las exportaciones. Pero si se retrasa el tipo de cambio, lo que se va a tener es de nuevo gente que va a viajar al exterior lo cual no está mal porque va a ser más barato viajar al exterior pero las exportaciones se van a resentir porque el tipo de cambio se atrasará artificialmente.

¿El empleo va a seguir complicado?

Mientras no haya inversiones es muy difícil que aumente la demanda de empleo de manera que en el mejor de los casos si deja de caer la producción, no habrá disminuciones en la estrategia de personal, pero no veo una recuperación importante tampoco. En el mejor de los casos estaremos encontrando un piso a todo este problema, pero no una recuperación. Hasta después de las elecciones hay que ver porque hay mucha incertidumbre.

¿Qué va a pasar des pués de octubre?

Gane quien gane va a tener que enfrentar el problema de una vez por todas que es el aumento del gasto público y la presión tributaria. La ausencia de una legislación laboral que incentive a las empresas a tomar personal, todos esos problemas van a seguir pendientes. Gane quien gane va a ser complicado porque nos espera un período complicado todavía. El año que viene Dios dirá.

¿La situación de la deuda influirá en el próximo Gobierno?

La deuda pública por ahora es manejable, el próximo Gobierno va a tener que presentar un plan económico consistente para poder enfrentar los vencimientos de deuda que van a ir apareciendo para poder tener acceso al mercado financiero, o lograr que el FMI renueve la deuda que vaya venciendo, pero va a haber que presentar un programa económico mucho más consistente de lo que tenemos hasta ahora.