Preocupa la reaparición de “Momo” en videos infantiles, un reto viral dañino para los niños

16/03/2019 -

El “Momo Challenge”, un desafío que el año pasado instaba a niños y adolescentes a autoflagelarse o realizar acciones riesgosas volvió a aparecer en los últimos días, pero esta vez, oculto en videos orientados a nenes de corta edad a través de distintas plataformas digitales. Las quejas se multiplicaron, sobre todo en grupos de padres que alertan sobre la presencia de este personaje que ya había aparecido hace un tiempo en páginas de Facebook desafiando a comunicarse con un número de Whats- App con el que, a través de una conversación, incitaba a los usuarios a lastimarse.

Al respecto, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) difundió ayer una serie de recomendaciones, “en virtud de las llamadas que se han recibido en el organismo, ante la preocupación” de muchas personas que señalaron que sus hijos se toparon con este video.

“Estamos trabajando con nuestros equipos interdisciplinarios en el abordaje de este nuevo fenómeno y el impacto que tiene en los niños, sabemos que muchos tienen pesadillas, no pueden conciliar el sueño, tienen temor de quedarse solos e incluso realizan conductas autolesivas”, señaló Yael Bendel, jefa del MPT.

Oculto

En esta oportunidad, la cara de “Momo”, una muñeca de cabello negro, lacio, pálida y ojos saltones,comenzó a colarse en videos que, a simple vista, parecen ser inofensivos, como un episodio de dibujos animados o publicaciones de niños que muestran sus juguetes. “Mi nena estaba viendo algo de unicornios y de repente le apareció la cara de esta muñeca. Como el video estaba en inglés ella no entendió las indicaciones en las que le decía que vaya a la cocina, agarre un cuchillo y se lo clave en las muñecas”, explicó una mujer madre de una niña de 8 años y de un nene de 2. “Ella no lo vio entero pero se asustó mucho, estuvo una semana llorando y diciendo que no quería dormir sola”, explicó la mujer que asegura que el contenido estaba en YouTube Kids.

En los videos la intervención de la muñeca suele ser corta y les pide a los niños que la miren a los ojos, les da indicaciones sobre cómo meter algo metálico en un enchufe, dónde pueden conseguirlo o cómo cortarse y que “cuanto más líquido rojo salga” mejor sale el desafío.

Según los testimonios, “Momo” les dice a los niños que si no cumplen estas órdenes los matará a ellos o a sus padres.

Descargo

Pese a que los testimonios de padres que aseguran que estos videos circulan por la plataforma de YouTube Kids destinada a los niños, desarrollada con filtros para que los más chicos no vean contenido inapropiado, la empresa afirmó en un comunicado: “No tenemos evidencia de videos que promuevan el reto Momo en YouTube ni en YouTube Kids”.

“Este tipo de contenido constituye una violación de nuestras políticas y al ser reportado sería eliminado inmediatamente”, indicó la empresa y agregó que “alentamos a todas las personas a que reporten cualquier contenido que crean inapropiado en caso de que lo vean, para que nuestro equipo pueda revisarlo y tomar las medidas necesarias”.