Urtubey propone reformar los sistemas laboral y tributario para sacar al país de la crisis

16/03/2019 -

La campaña por las elecciones presidenciales trajo a Santiago del Estero al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, precandidato por Alternativa Federal, espacio que comparte con otros referentes del peronismo, pero también del socialismo y la centro-izquierda.

Consciente del desafío que conlleva querer asumir la presidencia en medio de la crisis económica y social del país, el mandatario salteño sostuvo que se necesita reformar los sistemas laboral y previsional, pero fundamentalmente el tributario, para dejar de poner la carga sobre el trabajo y la producción.

En cuanto a lo electoral y las alianzas que se puedan tejer hasta las Paso, descartó de manera categórica que Unidad Ciudadana y Cristina Kirchner puedan compartir el mismo espacio que Alternativa Federal. Además, rechazó que Roberto Lavagna pueda ser candidato a presidente de ese sector por “consenso”.

Sostuvo que lo mejor es ir a Primarias ya que ello fortalecerá el espacio político que también contiene a precandidatos como Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto. Estas definiciones clave entre otras, dejó en la entrevista que dio a EL LIBERAL en su visita a la Redacción.

Atento al clima turbulento que atraviesa la Argentina, en un escenario hipotético, Urtubey planteó que como presidente de la Nación lo primero que haría sería “pacificar el país, porque en este clima no hay nada que puedas hacer que funcione. La volatilidad que tiene la Argentina hace explotar cualquier programa económico.

Hay que parar la pelota, apostar fuertemente al desarrollo y la producción”. En ese sentido, explicó que su plan económico consistiría principalmente en garantizar competitividad a los sectores productivos. “Hoy estamos castigando al sector productivo y todo lo que es encadenamiento de valor en detrimento de aquel que entra”, cuestionó sobre la política de importación del presidente Mauricio Macri. Aclaró que no habla de cerrar las importaciones, pero insistió en que “hay que fortalecer la competitividad de la producción en Argentina. En nuestras provincias tenemos determinada producción que si las vas a importar de otro lugar con preferencia arancelaria, estás castigando a los productores”. Ur tubey planteó que la Argentina necesita producir una reforma laboral, previsional y fundamentalmente una “profunda reforma impositiva”.

“Nuestro modelo de organización castiga a los sectores productivos. Nuestro sistema tributario debe pegar más al patrimonio y menos a la actividad económica. Hoy es al revés, entonces tenemos una Argentina con empresas pobres y fundidas y empresarios ricos. Tiene que ser al revés, yo quiero empresas fuertes, potentes, que reinviertan, donde no se castigue tanto al que invierte en producción”, remarcó.

En materia laboral, sostuvo que “hay que bajar por lo menos a la mitad el costo de generar trabajo. Eso no significa ir en contra de los derechos de los trabajadores, sino sacarle impuestos a la generación de trabajo en el país porque eso te hace muchísimo daño.

Menos impuestos a la producción y más al patrimonio, bajemos los impuestos al mundo del trabajo”, propuso. Advirtió que en la actualidad, “más de un tercio de los trabajadores no registrados de la Argentina, entonces digo bajemos el costo laboral e incorporemos todos los que están afuera del registro: automáticamente vas a tener a esos más trabajadores pagando menos aportes y va a permitir que sea sustentable el sistema. Eso te va a permitir salir de la informalidad”. No a Cristina Urtubey se mostró inflexible en cuanto a no considerar que Roberto Lavagna sea el candidato presidencial de Alternativa Federal por consenso, tal como lo plantean dirigentes como Eduardo Duhalde, el socialista Miguel Lifschitz y el propio Lavagna. “En la Argentina eso ya no es posible, la fragmentación que tiene el país, en alguna medida limita esa posibilidad”, sostuvo.

“Es un dirigente que tiene mucho para aportar, compitiendo en agosto con otros candidatos como Massa, yo, Pichetto, Tumini y algún otro más, para que podamos dar un volumen de participación de los que queremos superar esta crisis que ha generado la grieta entre Macri y Cristina”, aportó.

Pero además, marcó clara diferencia con la posición de Sergio Massa, que se mostró dispuesto a incorporar al kirchnerismo, pero sin Cristina Kirchner candidata, a Alternativa Federal. Menos aún, que participe de una interna. “No porque son dos espacios distintos, Hay un consenso absoluto de que no puede participar en esta construcción.

Ésta es nuestra definición y así vamos a competir. No vemos a Unidad Ciudadana ni a Cristina en Alternativa Federal porque somos espacios distintos -insistió-. Esto quiero dejarlo en claro, no hay ninguna posibilidad de unificación”, recalcó.