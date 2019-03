“Nuestro modelo laboral expulsa trabajadores, hay 17% de desempleo”

16/03/2019 -

El abogado laboralista y docente universitario Julián De Diego remarcó la urgencia de aprobar una reforma laboral que flexibilice el modelo actual, para promover la creación de trabajo, en el ciclo de conferencias que realiza la Fundación Libertad y Progreso.

“Nuestro modelo expulsa trabajadores. Estamos en el 17% de desempleo en este momento. Hay que hacer una reforma laboral titánica enfocada primero que nada en tres objetivos: hacer la negociación colectiva multinivel, cambiar la ley sindical y generar un fondo de desempleo en la Ley de Contrato de Trabajo”, señaló De Diego en el desayuno, realizado con apoyo de la Fundación Naumann.

Seguidamente De Diego pintó un panorama complicado para los trabajadores y las empresas en 2019. “La situación en las empresas es complicada. Hay muchas suspensiones subsidiadas, hay empresas grandes pagando en cuotas. Y se viene un año en que, aunque no se o diga, nadie va a bajar de una paritaria de 35% con cláusula de revisión, y ni así quizás se empareje la inflación.

Las empresas pierden y los sindicatos saben que pierden contra la inflación”, dijo De Diego. “Como contrapartida, voy a reparticiones públicas y estoy anonadado por la exhibición de choferes, secretarias, oficinas recicladas. Veo un sector público rico y un sector privado cada vez peor.

Y el empleo público volvió a subir, estamos en 3,6 millones de empleados, con una suba notable en el Estado Nacional. Yo veo eso y me quiero morir, me pregunto si es este el Estado que tiene que bajar el déficit”, acotó el experto. Reformulación De Diego insistió en la necesidad de reformular el esquema laboral vigente, en la misma línea de los videos de Libertad y Progreso sobre la reforma laboral.

“El cambio tecnológico es irreversible y nos va a inundar. Lo abrazamos o no. Pero no va a dejar de pasar. Hay un montón de formas nuevas de trabajo con la economía colaborativa y no estamos preparados para adoptarlas. Por ejemplo veamos Rappi o Glovo. Todas con trabajadores extranjeros.

Porque el extranjero no tiene problema en hacer dos o tres funciones diferentes. El argentino quizás quiere hacer una función. La monovalencia no existe más en el mundo”, señaló.