16/03/2019 -

Ricardo Caruso Lombardi es uno de los entrenadores más mediáticos de nuestro país. Su carisma, pero también su capacidad, lo llevaron a instalarse en la elite del fútbol argentino viniendo del ascenso. Actualmente dirige a San Martín de Tucumán, equipo al que intenta salvar del descenso, su especialidad.

Y ayer vino a Santiago para dar una charla destinadas a los entrenadores, con un tinte gremial, otra de las preocupaciones y ocupaciones que tiene el DT del Santo. Pero Caruso no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la selección argentina. “Veo bien que haya un recambio, porque a Messi hay que rodearlo con los jugadores que mejor estén en este momento.

Si Messi sigue jugando con todos los jugadores que juega habitualmente, no va a rendir nunca. Hay chicos jóvenes que están en un buen momento y eso lo va a favorecer en lo que viene de aquí para adelante”, consideró. Consultado por la vuelta de Messi, dijo que “nunca se fue, hizo un poquito de biri biri para que la gente diga ‘uhh.. a ver si se nos va’. Y agregó: “Está bien que descanse un poco.

Pero una vez que tenés la selección armada lo tenés que sumar porque siendo el mejor jugador del mundo, lo tenés que tener. Para nosotros no hay un jugador desequilibrante como él. Pero también hay muchos chicos que están andando muy bien y hay que respetar como están jugando en este momento. Hay que respetar el momento de los jugadores, no los apellidos”. Caruso no esperaba que Lionel Scaloni sea ratificado como entrenador de la selección mayor.

“Me sorprendió, no vi el motivo. Creo que tendría que haber hecho un año de Sub20 para estar un poquito más empapado. Pero ojo, puede salir muy bien. Pero me parece que no es lo lógico, más con los entrenadores buenos que hay en este país”, explicó. Y ante la pregunta si aún le gustaría dirigir a la selección, respondió en tono jocoso: “No. Pero la gente me pide, que querés que haga? Si la gente me pide, yo voy para adelante. Que querés, que le diga que no a la gente? Yo trato de hacer lo que me pide la gente”. Para cerrar el capítulo de la selección, manifestó que la designación de Menotti como coordinador es “reconocerle todo el esfuerzo que hizo en el fútbol”. El descenso Caruso se jactó de tener un curioso récord en materia de evitar el descenso.

“Me tocó algo insólito porque en el fútbol, que te toquen pelear once descensos no es fácil. No todo el mundo está preparado para eso. De los once me salvé en diez, me caí en uno solo que fue con Quilmes, por un punto y en un partido increíble”, relató. “Pero nunca tuve tan poquitos partidos como en Tucumán. En casi todos agarré de diez para arriba, o sea de diez a quince partidos. Cinco partidos es muy poco. Y ya entrando y perdiendo con Lanús me desestabilizó bastante. Pero el triunfo con Huracán, y con Agropecuario por la Copa Argentina, nos levantó el ánimo y ahora lo que pasa es que agarramos a Boca en su mejor momento y es complicado y difícil porque tenemos que ganar los tres para salvarnos por nuestra propia cuenta. Y si empatamos tenemos que ganar los otros dos y esperar que se den otros resultados”, añadió.

El excéntrico DT se caracteriza por su capacidad de motivación, pero aclaro que con eso solo no alcanza. “Con motivar nada más, no haces nada. Yo los puedo motivar todo el tiempo a ustedes y no pueden jugar. Y yo me puedo motivar todo el tiempo y no puedo jugar. A los jugadores tenés que motivarlos, pero también tienes que buscar los mejores, los chicos que medianamente mejor ves en ese momento y después tratar de manejarlos en la cancha lo que vos querés que te entiendan rápido. Hicimos un curso acelerado.

El que lo agarró, adentro. Y el que no, tiene que esperar. No hay alternativa para equivocarnos”, contó. Ricardo observa cierta debilidad en los equipos del interior del país. “Es un problema grave que tiene el fútbol del interior. Cuando vos subís tenés que pensar primero en mantener la categoría y después pensar en lo demás. Creo que eso nunca se piensa. Salvarte del descenso de movida hace que después metas una campaña como la de Atlético Tucumán, que primero se salvó y después tuvo un colchón de puntos que le permite trabajar más tranquilo”, sostuvo. Y no cree que eso cambie con la eliminación de los promedios. “La cosa va a seguir igual. Hay provincias que son muy fuertes y otras que no.

Los descensos hoy lo están peleando Belgrano de Córdoba, Patronato de Paraná, San Martín de San Juan y de Tucumán. Son todas provincias que hipotéticamente tienen que ser fuertes a la hora de jugar, pero dentro de la cancha no lo demuestran”, comentó. Para Caruso, “los proyectos no existen en el fútbol argentino, perdés dos partidos y te echan. Lamentablemente el fútbol argentino es así, no tiene paciencia.

Y cuando perdés tres partidos la culpa es del técnico. Y cuando ganas tres partidos es por los jugadores y los dirigentes”. Por último, habló de Maradona. “No puedo opinar de Diego porque es un amigo. No te voy a decir nada malo de Diego porque para mí fue un mounstro como jugador y lo es como persona”, cerró.